2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している小日向文世のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

小日向が演じるのは、トキ（髙石あかり）の祖父・松野勘右衛門。幕末をたくましく生き抜いた生粋の武士で、明治になっても髷を結い、剣の稽古を続ける“ラストサムライ”だ。

小日向は本作への出演が決まった際の心境について、「朝ドラ『まれ』からもう10年がたったんですよね。久しぶりに声をかけていただいて率直にうれしかったですし、『おじいちゃん役で』というお話もうれしかったです。諸先輩方の中で、おじいちゃん役をいただけたことがとても光栄でした」と振り返る。

演じる勘右衛門については、「武士の時代を終えても、武士の格というものにこだわっている人。喜怒哀楽を全部表に出すタイプで、思ったことをすぐ口に出してしまう」と分析。「もっと生真面目で無口な人かと思っていたんですが、どんどんおっちょこちょいなシーンも出てくる（笑）。時代の流れから少しずれているけれど、切ないくらいに頑張っている姿が愛らしい」と役への愛着を明かした。

トキを演じる髙石については「全身からパワーがあふれていて、すごいなぁと思います。疲れた顔を見たことがないし、現場をすごく楽しんでいる」と印象を語る。また、池脇千鶴、岡部たかしと共に演じる松野家のシーンについても「休憩時間もよく3人でおしゃべりしていて、それが良い空気につながっている。『松野家はこの人たちでよかった』と思ってもらえたらうれしい」と語った。

物語の中では、来日したヘブンに対し「ペリー！ 覚悟ぉ!!」と木刀で斬りかかるシーンもあるが、「ヘブンが憎いのではなく、武士の時代を終わらせたペリーが憎らしい。誰も馬鹿にしていないのにね（笑）」と茶目っ気たっぷりに語る。

最後に、「『ばけばけ』で一番気に入っているのは、松野家が貧しいながらも笑って過ごしているところ。家族の温かみがしっかり描かれている作品だと思います」とし、「武士としての誇りを失いながらも、家族を支えに懸命に生きる勘右衛門の姿を楽しんでもらえたら」とメッセージを寄せた。

（文＝リアルサウンド編集部）