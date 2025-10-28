佐久間朱莉が自己最高49位 トップ50に日本勢9人【女子世界ランキング】
27日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】メルセデス・ベンツの高級車をゲット！
国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」で今季4勝目を挙げた佐久間朱莉が8ランクアップの49位に浮上。初めてのトップ50入りを果たした。2位の阿部未悠は236位から183位に、3位の岩井明愛は古江彩佳と入れ替わって1ランクアップの23位、同じく菅楓華は82位に順位を上げて自己最高位を更新した。米国女子ツアーは国別対抗戦「ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン」が行われたが、これは世界ランキングポイントには反映されず。上位勢に変動はなく、1位からジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）、ミンジー・リー（オーストラリア）がつけている。日本勢最上位は6位の山下美夢有。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（13位）、明愛（23位）、古江彩佳（24位）、岩井千怜（30位）、畑岡奈紗（32位）、勝みなみ（36位）、佐久間（49位）、河本結（51位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本開催の米ツアー「TOTOジャパンクラシック」の出場権獲得35名が確定 菅楓華ら初出場は8人
佐久間朱莉の記録的圧勝を支えたクラブは？ 14本すべてチェック！【写真】
【写真】メルセデス・ベンツの高級車をゲット！
国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」で今季4勝目を挙げた佐久間朱莉が8ランクアップの49位に浮上。初めてのトップ50入りを果たした。2位の阿部未悠は236位から183位に、3位の岩井明愛は古江彩佳と入れ替わって1ランクアップの23位、同じく菅楓華は82位に順位を上げて自己最高位を更新した。米国女子ツアーは国別対抗戦「ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン」が行われたが、これは世界ランキングポイントには反映されず。上位勢に変動はなく、1位からジーノ・ティティクル（タイ）、ネリー・コルダ（米国）、ミンジー・リー（オーストラリア）がつけている。日本勢最上位は6位の山下美夢有。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（13位）、明愛（23位）、古江彩佳（24位）、岩井千怜（30位）、畑岡奈紗（32位）、勝みなみ（36位）、佐久間（49位）、河本結（51位）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！女子世界ランキング
最新！ メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
日本開催の米ツアー「TOTOジャパンクラシック」の出場権獲得35名が確定 菅楓華ら初出場は8人
佐久間朱莉の記録的圧勝を支えたクラブは？ 14本すべてチェック！【写真】