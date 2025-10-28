竹田麗央、シングルス2敗に悔いも… 初の日本代表は「楽しくてあっという間」
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞フォアボール形式（それぞれがプレーしていい方のスコアを採用）で戦った予選3日間は1勝2分。無敗の竹田麗央だったが、シングルスで戦った準決勝、3位決定戦ではともに敗北を喫した。
【写真】劇的大逆転！ 準決勝進出で大喜び
準決勝はエンジェル・イン（米国）を相手に2＆1、3位決定戦では世界選抜のリディア・コ（ニュージーランド）に3＆2だった。「2つとも負けてしまったので悔しいし、チームに貢献できなかったことが残念」と肩を落とした。昨年には殿堂入りも果たした元世界ランク1位・リディアとの戦いでは、2〜3メートルのチャンスにつけながらも、パッティングがことごとく入らなかった。「ラインがちょっと違っていたり、読み違いだったり。自分のミスヒットで外したところもあった」と嘆く。「相手がいいプレーをしていたので、自分もそれについていきたかったけれど、なかなかバーディパットが決まらない展開で難しかった」と唇をかんだ。それでも、プロとして初めて日の丸のユニフォームを着用し、チームジャパンの一員として過ごした1週間は「楽しくてあっという間だった」と振り返る。「みなさんとチームを組めたことが楽しかった。すごくいい経験になったし、決勝（トーナメント）に進めたこともうれしかったです。またチャンスがあれば頑張りたい」と2年後の次回大会を見据え、笑顔を見せた。今週から秋のアジアシリーズが再開し、マレーシア、そしてディフェンディングチャンピオンとして出場する日米共催「TOTOジャパンクラシック」（11月6日開幕）が待つ。「（マレーシアは）すごく暑いって聞いている。（今大会は）かなり寒かったので、飛距離も変わってくる。しっかり練習ラウンドで試して、いいプレーができるように頑張りたい」。チーム戦の余韻に浸りつつ、次戦に向けて切り替えた。（文・笠井あかり）
