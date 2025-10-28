¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¡Ö¥Ú¥ê¡¼¡ª³Ð¸ç¤©¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¸ì¤ë¡È¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¡£¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌçÌò¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤«¤é¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¡×¤È¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½ôÀèÇÚÊý¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡©
´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡¢Éð»Î¤Î»þÂå¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÉð»Î¤Î³Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¥È¥¤ò¡Ö¤ª¤¸¤ç¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ª±¦±ÒÌç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤ËÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤«¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¾¯¤·¹µ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÌµ¸ý¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â½Ð¤ÆÍè¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤âÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¡¢°¦¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¡¢¾¾Ìî²È¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Á´¿È¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿´é¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤È¤«¡¢º£¤Î¸½¾ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
´ª±¦±ÒÌç¤È»ÊÇ·²ð¤Ï¡¢¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÀð¤ÎÍ×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÓÏÆ¤µ¤ó¤È²¬Éô·¯¤È¤Ï¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â¤è¤¯3¿Í¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¼Çµï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡Ö¾¾Ìî²È¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡È¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥ê¡¼¡ª³Ð¸ç¤©¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÌÚÅá¤Ç»Â¤ê¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Áþ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éð»Î¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¥Ú¥ê¡¼¤¬Áþ¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¥µ¥à¥é¥¤¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÏÈô¤Ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÏÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÇÏ¼¯¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í(¾Ð)¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤¬ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¡Ö²¹¤«¤ß¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ª±¦±ÒÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éð»Î¤Î³Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î»þÂå¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ª±¦±ÒÌç¤Î¤µ¤Þ¤â¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
