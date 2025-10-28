¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦ËÜ³ÊÅÐ¾ì¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¼«Í³¤¹¤®¤ëw¡×¥È¥¤â°®¼ê¤·¤Æ¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¡©¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè22ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£Âç¶½Ê³¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤äÄÌÌõ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£ÃÎ»ö¤é¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¶Ó¿¥¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤«¤º¡¢¾¡¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬ËÜ³ÊÅÐ¾ì¡£¥È¥¤È°®¼ê¤·¡¢¥È¥¤Ë¡ÈÅÅÎ®¡É¡©¡¡¤¬Áö¤ë¡£¼«Í³ËÛÊü¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÄÌÌõ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¼¶Ó¿¥¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¡×¡Ö¤É¤µ¤¯¤µÊ¶¤ì¤Ë°®¼ê¡¡±¿Ì¿´¶¤¸¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÅÓÃ¼¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¢¤¤¤ä¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¡×¡Ö´ñ¤·¤¯¤â¥Ø¥Ö¥ów¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡¡¤ªÊ¢ÄË¤¤¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¤µ¤Þ¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤w¡×¡Ö¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Í¤¨¤Ê¥Ø¥Ö¥ów¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤èw¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢¶½Ì£¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¼«Í³¤¹¤®¤ëw¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£