¡Ú½í¤Î¥ª¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥È¥»¥È¥é¡ÛÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È£Ó£ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡²¦Æ»¤ÏÀÄ»³¼þÊ¿Áª¼ê¤Ê¤é¡ÄËü¼Ö·ôÅÞ¤Ë¤ª¥¹¥¹¥áÁª¼ê
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£µ£·²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£àËü¼Ö·ôÅÞá¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃíÌÜÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡Áª¼êÍ½ÁÛ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ë£Ó£Ç¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡£Á´¥ì¡¼¥¹£°¥á¡¼¥È¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤¤¤¦£Ó£Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÌÔ¼Ô¤¬°ìÀÆ¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹£¶Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âàËü¼Ö·ôÅÞá¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÏÈÈÖÃêÁª¡×¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£Í½ÁªÃæ¤ÎËè¥ì¡¼¥¹¡¢£±¡Á£¸ÏÈ¤Þ¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÃêÁª¤Ç·è¤Þ¤ë¡¢¤³¤ÎÊý¼°¤³¤½ÇÈÍð¤ÈÌ¯Ì£¤Î¸»Àô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï¡¢£±¡Á£³ÏÈ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÁá¤¤£ÁµéÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢³°¤Î£·¡¢£¸ÏÈ¤Ë£Óµé¤Î¶¯¼Ô¤¬Íè¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤µ¤é¤Ë£´¡Á£¶ÏÈ¤Ë±Ô¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÁª¼ê¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ï³°ÏÈÀª¤ÎÆÍ¿Ê¤òÃæÏÈ¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Æâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢»îÁö¥¿¥¤¥à¤ÏÆó¤Î¼¡¡£ÆâÏÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Î°ì·â¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢£´ÀáÁ°¤Î»³ÍÛ£Ç¶¼ã»â»ÒÇÕ¤Ç½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ò½é¤á¤ÆÀ©¤·¤¿ÈÓÄÍ¤ÎÀÐËÜ·½ÌíÁª¼ê¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯ÈÓÄÍ¤Î¹â½¡ÎÉ¼¡Áª¼ê¡¢»³ÍÛ¤Î½ïÊý¹À°ìÁª¼ê¡¢Àî¸ý¤ÎÁáÄÅ¹¯²ðÁª¼ê¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÊ¿ÄÍ²í¼ùÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤¿¤Á¡£¤µ¤é¤ËÂç³°ÏÈ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÂç¤Þ¤¯¤ê¤òÁË»ß¤¹¤ëÃæÏÈ¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤ÇÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£ÆâÏÈ¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤Î£ÁµéÁª¼ê¤Î£²Ãå»Ä¤ê¤Ç¤â¹âÇÛÅö¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡£¶Æü´Ö¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡¢ËèÈÕ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÍâÆü¤ÎÏÈÈÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÆâÆ¨¤²¤¬·è¤Þ¤ë¤«¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë»þ´Ö¤³¤½¡¢½éÆü¤ÎÍ½Áª¤«¤éÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò²¿ÇÜ¤â³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´Î¿´¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¡£¤³¤³¤Ï°ËÀªºê¤ÎºÇ¶¯²¦¼Ô¡¦ÀÄ»³¼þÊ¿Áª¼ê¤ËÃíÌÜ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Å¸³«¤ÎÆÉ¤ß¡¢¤µ¤Ð¤¡Ä¡£Á´¤Æ¤¬µ¬³Ê³°¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤ÏÅ·Å¨¤È¤â»×¤¨¤ëºòÇ¯ÇÆ¼Ô¡¦¹õÀîµþ²ðÁª¼ê¤¬Á°Ç¯Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡Àï£Æ¤Î¤¿¤áÁª½Ð½ü³°¤ÇÉÔºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤äÅ¨¤Ê¤·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Î±«ÁöÏ©¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¥ª¡¼¥È¤Î´°À®·Á¤È»×¤¨¤ë¶¯¤¤Áö¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎãÇ¯¤³¤Îµ¨Àá¤ÏÅ·¸õ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÂ®¤¤¤Î¤¬ÀÄ»³Áª¼ê¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Áí¹çÎÏ¤Ç·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÏÈ¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¶¯²¦¼Ô¤ÎÁö¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡½¡½¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥È¤Î½©¤¬Ç®¤¤¡ª