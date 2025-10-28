TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ëÂè3ÃÆÈ¯Çä·èÄê¡ª
2025年4月6日日曜あさ9時よりテレ東系列6局ネットほかにて放送中のTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ëÂè3ÃÆ¤¬12·î24Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ëÂè3ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë(CV.°ª ¤¢¤º¤µ)¤¬²Î¤¦¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡×¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë(CV.Æ£ËÜÐÒÎ¤)¤¬²Î¤¦¡ÖRISE PHOENIX¡×¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢(CV.µÌ °Éºé)¤¬²Î¤¦¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤Ê¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ô¥£¥ª¥é¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¤¬²Î¤¦¡ÖÀã²ÖåçÍð¡×¤¬12·î24Æü¤Ë4ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ï¶õÌî¤ß¤Ê¤â(CV.°ª ¤¢¤º¤µ)¡¢¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê(CV.Æ£ËÜÐÒÎ¤)¡¢°ì¾ò¤Ê¤¬¤»(CV.µÌ °Éºé)¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡×
12·î24ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KICM-3394
Äê²Á¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥é¥·(¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸)
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë
²Î¡§¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë(CV.°ª ¤¢¤º¤µ)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
²Î¡§¶õÌî¤ß¤Ê¤â(CV.°ª ¤¢¤º¤µ)
03.¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡Êoff vocal version¡Ë
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Êoff vocal version¡Ë
¡ÖRISE PHOENIX¡×
12·î24ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KICM-3395
Äê²Á¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥é¥·(¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸)
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.RISE PHOENIX
²Î¡§¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë(CV.Æ£ËÜÐÒÎ¤)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§ÃÝÅÄÍ´²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÅÄÍ´²ð(Elements Garden)
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
²Î¡§¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê(CV.Æ£ËÜÐÒÎ¤)
03.RISE PHOENIX¡Êoff vocal version¡Ë
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Êoff vocal version¡Ë
¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×
12·î24ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KICM-3396
Äê²Á¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥é¥·(¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸)
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.KIRA¡ùGIRA INFINITE!
²Î¡§¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢(CV.µÌ °Éºé)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
²Î¡§°ì¾ò¤Ê¤¬¤»(CV.µÌ °Éºé)
03.KIRA¡ùGIRA INFINITE!¡Êoff vocal version¡Ë
04.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Êoff vocal version¡Ë
¡ÖÀã²ÖåçÍð¡×
12·î24ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KICM-3397
Äê²Á¡§¡ï1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥Á¥é¥·(¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸)
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. Àã²ÖåçÍð
²Î¡§¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ô¥£¥ª¥é¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Í¡¼¥¸¥å
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§ÃÝÅÄÍ´²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÅÄÍ´²ð(Elements Garden)
02.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
03.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
04.Àã²ÖåçÍð¡Êoff vocal version¡Ë
05.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Êoff vocal version¡Ë
06.¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Êoff vocal version¡Ë
Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È
amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤¢¤ß¤¢¤ß¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¥ß¥Ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(5¡ß5cm)
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(76mm)
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm)
Neowing¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm)
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¹ØÆþ¤µ¤ì¤ëCD¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡×ÆÃÅµ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¤Î³¨ÊÁ¡¢¡ÖRISE PHOENIX¡×ÆÃÅµ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¤Î³¨ÊÁ¡¢¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×ÆÃÅµ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢¤Î³¨ÊÁ¡¢¡ÖÀã²ÖåçÍð¡×ÆÃÅµ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ô¥£¥ª¥é¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Í¡¼¥¸¥å¤Î³¨ÊÁ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÅµ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¡¦¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://princess-session.com/news/#news251026_05
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°£È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ë£È¯ÇäµÇ°¥È¡¼¥¯¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ÚÅìµþ¡Û
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
1Éô13:30¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê13:00³«¾ì¡Ë
2Éô16:00¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê15:30³«¾ì¡Ë
¾ì½ê¡§animate hall BLACK(¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ 9F)
½Ð±é¼Ô¡§°ª ¤¢¤º¤µ¡¢Æ£ËÜÐÒÎ¤¡¢µÌ °Éºé(Í½Äê)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ
±þÊçÊýË¡¡¿»²²ÃÊýË¡
²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡×¡ÊKICM-3394¡¿¡ï1,430[ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,300]¡Ë¡¢¡ÖRISE PHOENIX¡×¡ÊKICM-3395¡¿¡ï1,430[ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,300]¡Ë¡¢¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×¡ÊKICM-3396¡¿¡ï1,430[ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,300]¡Ë¡¢¡ÖÀã²ÖåçÍð¡×¡ÊKICM-3397¡¿¡ï1,650[ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,500]¡ËÁ´¤Æ¤ò¤´Í½Ìó¡ÊÁ´³ÛÆâ¶â¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç·ô¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±þÊçÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¡ö¾Ü¤·¤¤±þÊçÊýË¡¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÃí°ÕÊ¸¤òÊÌÅÓ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç·ôÇÛÉÛÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡Ë
¡ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç·ô¤ªÅÏ¤·¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï°ìÀÚÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç·ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã±þÊç·ô¤Î¾ùÅÏµÚ¤ÓÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://princess-session.com/news/#news251026_04
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
ÇÛ¿®ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§14¡§00 ¥¹¥¿¡¼¥È(Í½Äê)
½Ð±é¼Ô¡§°ª ¤¢¤º¤µ¡¢Æ£ËÜÐÒÎ¤¡¢µÌ °Éºé(Í½Äê)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¡õÃêÁª²ñ ÇÛ¿®
¢¨Æ°²è¤Î»ëÄ°²ÄÇ½´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
A¾Þ ¡Ö¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡× ³Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹5Ì¾ÍÍ (¹ç·×25Ì¾ÍÍ) ¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ÈÅöÁª¼Ô¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
B¾Þ ¡ÖÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡× ³Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹5Ì¾ÍÍ (¹ç·×25Ì¾ÍÍ)
¥¥ã¥¹¥ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ÈÅöÁª¼Ô¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
C¾Þ ¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤±þ±ç¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡× ³Æ¥×¥ê¥ó¥»¥¹10Ì¾ÍÍ (¹ç·×50Ì¾ÍÍ)
(¥ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥¸¡¼¥ë¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢¡¢¥ô¥£¥ª¥é¡¢¥Í¡¼¥¸¥å¤Î5¼ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://princess-session.com/news/#news251026_03
¡ÖRISE PHOENIX¡×ÇÛ¿®µÇ°LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
10/26(Æü)¤è¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÁÞÆþ²Î¡ÖRISE PHOENIX¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ÖRISE PHOENIX¡×¤òLINE MUSIC¤Ç300²ó°Ê¾åÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ú°¸Ì¾Æþ¡ÖÆ£ËÜÐÒÎ¤ Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê´¶¼Õ¾õ(¥Û¥ë¥À¡¼Æþ¤ê)¡×¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
LINE MUSIC¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥³¥Á¥é
https://krs.bz/kingrecords/m/r9p5np2
¡ÖRISE PHOENIX¡×¤òÄ°¤¯
https://lnk.to/rise-phoenix_LM
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
2025/10/26(Æü)¡Á2025/11/8(ÅÚ) 23:59
ÆÃÅµ(ÃêÁª)¡§°¸Ì¾Æþ¡ÖÆ£ËÜÐÒÎ¤ Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê´¶¼Õ¾õ(¥Û¥ë¥À¡¼Æþ¤ê)¡×
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://princess-session.com/news/#news251026_02
¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×ÇÛ¿®µÇ°LINE MUSIC¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
LINE MUSIC¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥³¥Á¥é
https://krs.bz/kingrecords/m/k1g8i6m
¡ÖKIRA¡ùGIRA INFINITE!¡×¤òÄ°¤¯
https://lnk.to/kriagiga-infinite_LM
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö
2025/10/26(Æü)¡Á2025/11/8(ÅÚ) 23:59
ÆÃÅµ(ÃêÁª)¡§°¸Ì¾Æþ¡ÖµÌ °Éºé Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê´¶¼Õ¾õ(¥Û¥ë¥À¡¼Æþ¤ê)¡×
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://princess-session.com/news/#news251026
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ù
2025Ç¯4·î6ÆüÆüÍË¤¢¤µ9»þ00Ê¬¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡ª
¤Ó¤ï¸ÐÊüÁ÷¤Ë¤Æ10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤¢¤µ7»þ00Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
ÇÛ¿®¾ðÊó
2025Ç¯4·î6ÆüÆüÍË¤¢¤µ9»þ30Ê¬¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Amazon Prime Video/ABEMA/¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/Lemino/¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/TELASA/TVer/U-NEXT/¥¢¥Ë¥áÊüÂê/¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º/milplus/HAPPY!Æ°²è
YouTubeÇÛ¿®
ºÇ¿·ÏÃ1½µ´Ö¸ÂÄê¡¦Âè1¡¢2ÏÃ¾ïÀßÇÛ¿®¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü21»þ00Ê¬¤è¤êÇÛ¿®
¥¢¥ê¥¹¥Ô¥¢ch/¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û¡¡
´ë²è¸¶°Æ¡§¶â»Ò¾´»Ë
À½ºîÁí»Ø´ø¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯
¸¶ºî¡§UNISON/¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
´ÆÆÄ¡§Âç¾Â ¿´
½õ´ÆÆÄ¡§´Øº¬ÐÒÍ¤
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§°©¶õËüÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅçºêËãÎ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§½©»³Í³¼ù»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§Ä¹Ã«ÀîÈþÊæ(ÈìÏÂ)
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿´ÖÍ³¹á¡¢Âçºê Í£(¥¢¥È¥ê¥¨Platz)
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÌÚÅÄ·òÅÍ(¥Á¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó)
3D´ÆÆÄ¡§ßÀÂ¼ÉÒÏº(¥ï¥¤¥ä¡¼¥É)
ÊÔ½¸¡§ÌÚÂ¼¾¡¹¨
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ËÜ»³ Å¯
²»¶Á¸ú²Ì¡§°ÂÆ£Í³°á
Ï¿²»Ä´À°¡§°Âã· Êâ
²»³Ú¡§Elements Garden(µÆÅÄÂç²ð¡¢³Þ°æÍºÂÀ¡¢ÃÝÅÄÍ´²ð)
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¶õÌî¤ß¤Ê¤â/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡§°ª ¤¢¤º¤µ
¼±ÊÕ¤«¤¬¤ê/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡§Æ£ËÜÐÒÎ¤
°ì¾ò¤Ê¤¬¤»/¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢¡§µÌ °Éºé
ÍÛ¥Î²¼¤Ê¤Ä¡§ÍõÂ¼ ¸÷
¥Ê¥Ó¡¼¥æ¡§²¼Ìî ¹É
ÀÖ¤Î½÷²¦¡§¿å¼ùÆà¡¹
Çò¤Î½÷²¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥«¥ê¥¹¥È¡§¾®ÎÓÀé¹¸
¥®¡¼¥¿¡§ÀéÍÕæÆÌé
¥Ù¥¹¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥É¥é¥ó¡§ÉðÆâ½ÙÊå
²Ö¤Îµ³»Î¥·¥ó¥·¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
²Ö¤Îµ³»Î¥Ô¥å¥ê¥Æ¥£¡§°ËÆ£ÈþÍè
¶õÌîÀ¿»ÖÏº¡§ÆüÌî Áï
¶õÌî¤è¤¦¤³¡§ÆîÛê°¦Çµ
¶õÌî¤ê¤¯¡§¼ã°æÍ§´õ
²»³Ú
[Á°´ü]
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¼¥Ã¥¿¥¤²ÎÉ±Àë¸À¥Ã¡ª¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯(Elements Garden)
ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·¯¤È¤Ä¤Ê¤°¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¡Î¸å´ü¡Ï
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFUTURE SESSION¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð(Elements Garden)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖONENESS HARMONY¡×
²Î¾§¡§¥ª¥ë¥±¥ê¥¢(¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ê¥Ã¥×¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¸¡¼¥ë¡ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥¢)
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºî¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
ÊÔ¶Ê¡§³Þ°æÍºÂÀ(Elements Garden)
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×Blu-ray Vol.2¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÈÇ¡Û
2025Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
Äê²Á¡§¡ï22,000(ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï20,000)
ÉÊÈÖ¡§KIXA-91001¡Á2
»ÅÍÍ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦½©»³Í³¼ù»Ò ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
*½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß³°È¢»ÅÍÍ
¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§Âè13ÏÃ¡ÁÂè24ÏÃ
±ÇÁüÆÃÅµ¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOPED ¤Û¤«
±ÇÁü¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://priorche.lnk.to/bd2
¸å´üOP/ED ¥·¥ó¥°¥ë
¡ÖFUTURE SESSION / ONENESS HARMONY¡×
2025Ç¯11·î12ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://priorche.lnk.to/OPED2
(C)Project PRINCESS-SESSION
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://princess-session.com/