【ちょっとだけエスパー 第2話】文太に新たなミッション届く ノナマーレの仲間と箱根大涌谷へ
【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）の第2話が、28日に放送される。
主演の大泉のほか、宮崎あおい（※「崎」は正式には「たつさき」）、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、北村匠海、岡田将生らが出演する。
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。
◆「ちょっとだけエスパー」第2話あらすじ
再就職した会社「ノナマーレ」でカプセルを飲み、“触っている間だけ心の声が聞こえる”ちょっとだけエスパーになった文太（大泉洋）。社長・兆（岡田将生）に課された初ミッションをクリアしたものの、「これが世界を救う…？」と腑に落ちない。さらに、【仮初の夫婦】として共同生活をすることになった妻・四季（宮崎あおい）は、よそよそしい文太に対して「夫婦なのに！」と不機嫌モード。どうやらお芝居ではなく、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいるようで、文太の混乱は深まるばかり。
翌朝、「ノナマーレ」から新たなミッションが届く。【ある画家が目的地に着くのを阻止する―】という、またしても意味不明な内容に首をかしげる文太だが、ノナマーレの仲間である花咲かエスパー桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）ら仲間と共に、ミッションを遂行することに。なぜだか四季まで巻き込んで、ちょっとだけエスパーたちは、世界を救うべく箱根大涌谷へ。
画家は目的地で何をしようとしているのか。果たして文太たちは、エスパーの力を駆使して、彼を止めることができるのか？
