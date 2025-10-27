CipiCipiのバズりティントがリニューアルで可愛さMAX♡「シピシピ デューイフィルムティント R」で叶える最強もちぷるリップ

ふくれな発！「可愛い」を育てるコスメブランド CipiCipi

新作コスメや思わず「いいね！」したくなるインスタ映えなアイテムを常にチェックしている、トレンドに敏感なみなさんへ。今回ご紹介するのは、人気ブランド「CipiCipi(シピシピ)」から、満を持してリニューアルする「シピシピ デューイフィルムティント R」。SNSで“飲み会リップ”としても話題となり、人気爆発中のあのティントが、パッケージもツヤ＆色もちもパワーアップを遂げて帰ってきます！ 2025年11月17日(月)より全国発売♡ 売り切れる前に絶対チェックして！

CipiCipi(シピシピ)は、「もっとかわいくなりたい」と頑張る女の子たちの気持ちに寄り添い、コンプレックスを味方に変えて“かわいい”を育てていくことをコンセプトにしたコスメブランドです。デビューは2020年。

ブランド名の由来は、わたしの「レシピ＝Cipi(シピ)」。メイクは、わたしのためのかわいくなるレシピ！ そんな想いが込められています。

CipiCipi

プロデューサーを務めるのは、10～20代女子から圧倒的な支持を集める美容クリエイター、ふくれなさん。

ご自身のコンプレックスを解消するために編み出したメイク術で一躍有名になり、「同じように悩む女の子たちの力になりたい」という熱い想いから、等身大の女の子たちが求める“可愛い”を追求したアイテムを次々と発信。「グリッターイルミネーションライナー」をはじめ多くのヒット商品が生まれ、アイテム販売総数は200万個を突破しています。

NCT WISH

そして、ブランドデビュー5周年を迎えたCipiCipiは、韓国発の大人気6人組ボーイズグループ、NCT WISHを新ブランドアンバサダーに起用！

「シピシピ デューイフィルムティント R」の発売に合わせて公開された新ビジュアルでは、ピュアでミルキーなティントカラーをイメージした淡いピンクの衣装に身を包み、メンバーそれぞれの”かわいさ全開”な表情を見せています。公式SNSで公開された新ビジュアル・ムービーも見逃せません！

待望のリニューアル！CipiCipiリボンティントのここが新しい♡

今回リニューアルされた「シピシピ デューイフィルムティント R」は、これまでの人気ポイントをさらに進化させ、トレンドにぴったりの要素がプラスされています。

シピシピ デューイフィルムティント R／\1,430(税込み)

NEW POINT 1：可愛すぎるリボンデザインのオリジナルパッケージ

まず目を引くのは、ブランドプロデューサー・ふくれなさんの「かわいい！」が詰まったリボンデザインのオリジナルパッケージ！ ティントのツヤ感を表現した光沢感のあるリボンが、持っているだけで気分を上げてくれること間違いなし。SNS映えもばっちりで、ポーチに入れておきたい可愛さです。

NEW POINT 2：ツヤもち・色もち最上級のもちぷる唇に

塗った瞬間はなめらか、時間とともに艶オイル膜が浮き上がり、唇をトップコートのようにコーティング。ゼリーのようにクリアで、ボリュームのある“もちぷる唇”が長時間続きます。色持ちの良さもブランド内最上級にパワーアップし、落ちにくいのでデートや食事の時にも自信が持てそう♡

NEW POINT 3：透け感ミルキーカラーで肌なじみ抜群

従来の色持ちの良さはキープしつつ、よりクリアで透明感のあるミルキーな発色に進化。主張しすぎず、デイリーにも使いやすい透け感のあるカラーは、肌色を問わず唇にじゅわっと馴染みます。重いオイルを減らし、軽くてべたつきにくいオイルの含有量をアップしたことで、なめらかな塗り心地も実現しました。

トレンドの人気色を網羅！全6色のカラバリをご紹介

透け感が可愛いミルキーカラーが全6色で登場！ NCT WISHのメンバー着用色もあわせてチェックして、推しカラーをGETして♡

＜01 ベリーロリポッチュ＞

ベリーロリポッチュ

スクショ必須！ 注目を集めるちゅるんピンク

（YUSHIさん着用）

＜02 ネンマクピーチ＞

ネンマクピーチ

うるぴゅあ唇に仕上げるじゅわももピンク

（RYOさん着用）

＜03 オールデイピンク＞

オールデイピンク

どんな気分のわたしにもマッチするオールマイティピンク

（JAEHEEさん着用）

＜04 グロウピーチュ＞

グロウピーチュ

つやめいてとろける、ふわ甘ベージュピンク

（SIONさん着用）

＜05 チェリーミルクラテ＞

チェリーミルクラテ

こなれたムードを演出するミルキーチェリーモーブ

（RIKUさん着用）

＜06 メロベリー＞

メロベリー

きゅんと甘い夢心地のコットンキャンディピンク

（SAKUYAさん着用）

可愛らしいちゅるん系から、トレンドの粘膜カラー、大人っぽさも兼ね備えたモーブ系まで、今日の気分やファッションに合わせて選べるラインナップ！ 全色集めてイメチェンを楽しむのもおすすめです♡

どこで売ってる？CipiCipiティントの購入方法

「シピシピ デューイフィルムティント R」は、2025年11月17日(月)より、公式オンラインストアのほか、ロフト、プラザ、ハンズ、アットコスメストアなどの店舗で発売。

CipiCipi

また、全国発売に先駆け、10月23日(木)～10月28日(火)まで、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催する期間限定POPUPストアにて先行発売しています！

リボンパッケージの可愛さ、最上級のツヤ・色もち、そしてトレンドの透け感ミルキーカラーと、今一番欲しい要素が凝縮されたパーフェクトなティントリップ。これはもう、発売直後から争奪戦になる可能性大です。確実に手に入れるために、公式SNSなどをフォローして最新情報をぜひチェックしてください！

CipiCipi

公式ホームページ：https://cipicipi.jp/