日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3199（-19.0　-0.59%）
ホンダ　1618（-1　-0.06%）
三菱ＵＦＪ　2278（+5　+0.22%）
みずほＦＧ　4976（+14　+0.28%）
三井住友ＦＧ　4090（-9　-0.22%）
東京海上　5990（-28　-0.47%）
ＮＴＴ　162（-0.5　-0.31%）
ＫＤＤＩ　2458（-9.5　-0.39%）
ソフトバンク　219（-1.2　-0.54%）
伊藤忠　8948（-28　-0.31%）
三菱商　3761（-11　-0.29%）
三井物　3846（-11　-0.29%）
武田　4333（-36　-0.82%）
第一三共　4005（+6　+0.15%）
信越化　4700（-25　-0.53%）
日立　4741（+3　+0.06%）
ソニーＧ　4388（-14　-0.32%）
三菱電　4085（-5　-0.12%）
ダイキン　18575（-115　-0.62%）
三菱重　4501（+22　+0.49%）
村田製　3030（-11　-0.36%）
東エレク　30600（-20　-0.07%）
ＨＯＹＡ　24253（-92　-0.38%）
ＪＴ　4996（-14　-0.28%）
セブン＆アイ　2001（-16　-0.79%）
ファストリ　56566（-54　-0.10%）
リクルート　7827（-78　-0.99%）
任天堂　12964（-86　-0.66%）
ソフトバンクＧ　25580（+110　+0.43%）
キーエンス（普通株）　61784（-166　-0.27%）