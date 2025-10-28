日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3199（-19.0 -0.59%）
ホンダ 1618（-1 -0.06%）
三菱ＵＦＪ 2278（+5 +0.22%）
みずほＦＧ 4976（+14 +0.28%）
三井住友ＦＧ 4090（-9 -0.22%）
東京海上 5990（-28 -0.47%）
ＮＴＴ 162（-0.5 -0.31%）
ＫＤＤＩ 2458（-9.5 -0.39%）
ソフトバンク 219（-1.2 -0.54%）
伊藤忠 8948（-28 -0.31%）
三菱商 3761（-11 -0.29%）
三井物 3846（-11 -0.29%）
武田 4333（-36 -0.82%）
第一三共 4005（+6 +0.15%）
信越化 4700（-25 -0.53%）
日立 4741（+3 +0.06%）
ソニーＧ 4388（-14 -0.32%）
三菱電 4085（-5 -0.12%）
ダイキン 18575（-115 -0.62%）
三菱重 4501（+22 +0.49%）
村田製 3030（-11 -0.36%）
東エレク 30600（-20 -0.07%）
ＨＯＹＡ 24253（-92 -0.38%）
ＪＴ 4996（-14 -0.28%）
セブン＆アイ 2001（-16 -0.79%）
ファストリ 56566（-54 -0.10%）
リクルート 7827（-78 -0.99%）
任天堂 12964（-86 -0.66%）
ソフトバンクＧ 25580（+110 +0.43%）
キーエンス（普通株） 61784（-166 -0.27%）
