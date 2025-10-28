東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値152.88　高値153.26　安値152.57

153.93　ハイブレイク
153.59　抵抗2
153.24　抵抗1
152.90　ピボット
152.55　支持1
152.21　支持2
151.86　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1645　高値1.1652　安値1.1618

1.1693　ハイブレイク
1.1672　抵抗2
1.1659　抵抗1
1.1638　ピボット
1.1625　支持1
1.1604　支持2
1.1591　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3336　高値1.3353　安値1.3311

1.3398　ハイブレイク
1.3375　抵抗2
1.3356　抵抗1
1.3333　ピボット
1.3314　支持1
1.3291　支持2
1.3272　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7955　高値0.7978　安値0.7945

0.8007　ハイブレイク
0.7992　抵抗2
0.7974　抵抗1
0.7959　ピボット
0.7941　支持1
0.7926　支持2
0.7908　ローブレイク