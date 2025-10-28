東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値152.88 高値153.26 安値152.57
153.93 ハイブレイク
153.59 抵抗2
153.24 抵抗1
152.90 ピボット
152.55 支持1
152.21 支持2
151.86 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1645 高値1.1652 安値1.1618
1.1693 ハイブレイク
1.1672 抵抗2
1.1659 抵抗1
1.1638 ピボット
1.1625 支持1
1.1604 支持2
1.1591 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3336 高値1.3353 安値1.3311
1.3398 ハイブレイク
1.3375 抵抗2
1.3356 抵抗1
1.3333 ピボット
1.3314 支持1
1.3291 支持2
1.3272 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7955 高値0.7978 安値0.7945
0.8007 ハイブレイク
0.7992 抵抗2
0.7974 抵抗1
0.7959 ピボット
0.7941 支持1
0.7926 支持2
0.7908 ローブレイク
