◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ブルージェイズのＥ・クレメント内野手が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えた敵地での第３戦の試合前に記者会見を行った。

メディア間でチームが「Ｇｌｕｅ Ｊａｙｓ（接着剤のように結束したチーム）」と呼ばれていることについて質問され「最高。本当にうれしいニックネーム。うちのロースターにいる全員、そしてこれまでいた全員が同じ方向を向いて引っ張っている。チーム全体で作り上げた成果だと思う」とチームの一体感に自信を見せた。

三塁とユーティリティーの２部門でゴールドグラブ賞にノミネートされている守備職人。三塁Ａ・ヒメネス、遊撃Ｂ・ビシェットと三遊間を守ってきた。「アンドレス（ヒメネス）は世界最高の守備選手だと思うし、ボー（ビシェット）は本当に努力家。ここ数か月、そして数年でどんどん上達してきた。二塁に戻ってまた素晴らしい守備を見せてくれた。誰からも学ぶことはある。みんな違うタイプの選手だから、少しずつ盗みながら自分の糧にしている」

今シリーズでは格下扱いされている。「それは慣れっこ。ずっと過小評価されてきたから、気にならない。結果を出せば自然に注目されるもの。むしろその方が好きだね」と虎視眈々とシリーズ２勝目を狙う。