米大リーグのワールドシリーズは２７日（日本時間２８日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第３戦がロサンゼルスで行われる。

スタメンが発表され、大谷翔平は１番指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時の予定。（デジタル編集部）

先発投手は、ドジャースが身長２メートル３の右腕グラスノー、ブルージェイズがサイ・ヤング賞３度、通算２２１勝のシャーザー。レジェンド右腕と大谷の対決が注目される。過去の成績は、６打数２安打２三振。２安打はいずれも今年８月の対戦で放っている。

大谷を含めたドジャースの先発野手の顔ぶれは過去２戦と同じ。５〜８番を少し入れ替え、第２戦で本塁打を放ったマンシーを６番から５番に、過去シャーザーと１１打数４安打、打率３割６分４厘と相性のいいエドマンを８番から７番にそれぞれ上げた。

ブルージェイズは、主力のビシェットが２試合ぶりにスタメンに復帰し、４番に座る。

両チームのスタメンは次の通り。

▽ドジャース：１番ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番一塁フリーマン、４番捕手スミス、５番三塁マンシー、６番右翼Ｔ・エルナンデス、７番二塁エドマン、８番左翼Ｅ・エルナンデス、９番中堅パヘス

▽ブルージェイズ：１番ＤＨスプリンガー、２番左翼ルークス、３番一塁ゲレロ、４番二塁ビシェット、５番中堅バーショ、６番捕手キルク、７番右翼バーガー、８番三塁クレメント、９番遊撃Ａ・ヒメネス