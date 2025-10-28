28日（火）全国的に冷たい空気。北海道は大雪や吹雪になる見込みです。

＜28日（火）の天気＞

引き続き西高東低の冬型の気圧配置になっています。オホーツク海の低気圧が発達し、北海道宗谷岬やえりも岬、留萌初山別では最大瞬間風速30メートル以上を観測しています。北海道日本海側では夕方にかけて暴風に警戒が必要です。上空の寒気の影響で、北海道では雪やみぞれが横殴りに降り、内陸部では大雪になるところがありそうです。交通障害に十分注意してください。

東北日本海側や北陸でも冷たい雨が強まり、山では雪になる見込みです。大気の状態が不安定で、落雷や突風にも注意が必要です。

一方、関東〜九州は晴れますが、寒気が下りてくるため、日差しがあってもヒンヤリした空気になりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

全国的に前日より大幅に低く、11月上旬〜中旬並みのところが多いでしょう。北風が冷たく感じられそうです。札幌 8℃（-7）、仙台 15℃（-5）、新潟 16℃（-4）、東京 21℃（-3）、名古屋 19℃（-3）、大阪 19℃（-3）、鳥取 17℃（-3）、高知 23℃（-1）、福岡 18℃（-4）。

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

29日（水）も晴れてヒンヤリ。30日（木）は雲が多くなりますが、気温は上がって過ごしやすくなるでしょう。31日（金）は太平洋側を中心に雨が強まる見込みです。沖縄は11月1日（土）にかけてくもりや雨の日が続きそうです。

■札幌〜名古屋北海道は29日（水）にかけて雪や強い風に注意が必要です。関東や東海は引き続き晴れますが、東京の最高気温は16℃と日中も寒く感じられそうです。30日（木）は広く晴れますが、31日（金）は下り坂で、11月1日（土）にかけて広い範囲で荒れた天気になるおそれがあります。