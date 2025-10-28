“マナカナ”三倉佳奈、11歳迎えた長女の近影を披露「雰囲気が佳奈ちゃんそっくりでビックリ」「素敵なお姉さんになられましたね」 誕生日を祝福
双子タレント“マナカナ”の妹・三倉佳奈（39）が24日、自身のインスタグラムを更新。「娘11歳になりました」「運動大好き活発な5年生。この一年も楽しいこといっぱいしようね」と祝福し、バースデーケーキを手にした長女の近影など、にぎやかな誕生日会の様子を紹介した。
【写真】「雰囲気が佳奈ちゃんそっくりでビックリ」「素敵なお姉さんに」11歳を迎えた三倉佳奈の長女
「お祝いには茉奈と姪っ子も来てくれて、2人のことが大好きな娘は大喜び！」と姉・三倉茉奈（39）親子も一緒に祝ったことを明かし、バルーンなどで華やかに飾り付けされた部屋でのパーティーの様子をとらえた写真を複数枚アップ。
佳奈にとっては姪っ子、長女にとってのいとこからは手紙が贈られたそうで、「可愛いお手紙ありがとう（イラストには野球バット描いてくれてるー素敵）」と感謝を記した。
コメント欄には「娘ちゃんお誕生日おめでとうございます」「こんな大きな娘さんいるのですね」「1枚目の写真、雰囲気が佳奈ちゃんそっくりでビックリしました!!」「素敵なお姉さんになられましたね!!」「元気に明るく楽しく過ごせるよう祈っております」「素敵な1年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
佳奈は2012年12月に1歳年上の一般男性と結婚。14年10月15日に長女、16年4月28日に長男（9）が誕生した。
