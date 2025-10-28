IKEAで買ったポトスを“タブーだらけ”で育てたら…３年後の姿に「すっごｗ！」「ラプンツェルの髪みたい！」
IKEAで購入したポトスを、北窓かつ植え替え＆排水なしの“タブーだらけ”で育ててみたら、まさかの長大化！そんな動画に、「恐るべき生命力」「このまま行けばラプンツェルの髪みたいに塔から垂らせるかも」「そろそろ切ろうと思ってたけどやめまーす！」などの反響があった。動画の投稿者で、暮らしの道具や趣味のレモン栽培などについて情報を発信しているmicoさん（@kurashino.ne）に、ポトスを育て始めた経緯やお世話の方法について話を聞いた。
【写真】IKEAで買ったポトス、3年後に…？
■吹き抜け土間を彩る3.5mのグリーンカーテン！
――８月に投稿された「ポトスチャレンジ」に反響がありました。北窓、植え替え・排水なしという“タブーだらけ”で育てているのに、3.5mにまでなったというポトス。その経緯についてお聞かせください。
「育てはじめて１mくらいになったときに一度『どうしようかな〜』と考えたのですが、ほかの植物たちのお世話や日々の生活に追われ優先順位が低くなってしまって…。それにいま植え替えても、葉の重さで根っこが土を掴みきれないだろうなぁと思い、そのまま放置して現在に至ります。吹き抜け土間だったので、そのまま伸ばせたのは幸いでした」
――吹き抜けに長く垂らされた姿、タブーだらけで育てたとは思えないほど艶々していて素敵でした。
「おすすめはできませんが…北窓でも排水なしでも育つポトスは本当に強いなぁと感じています。何年か前に大阪のローカル番組で『IKEAの植物は元気で土がいい！』と言っていたのを小耳に挟んだのですが、実際にタブーだらけで育てていても元気で、葉っぱも艶々でした！ この姿を見ていると、余計な事をしない方がいいんじゃ…という気持ちになっちゃいますよね（笑）」
――ここまで大きく成長すると予想していましたか？
「購入したときは、まさかこんなに大きくなるとは思ってもみませんでした。成長記録の動画や写真をもっと撮っておけばよかったと思っています（笑）。大きく育ったのは私のお世話が上手だったというより、植物側のポテンシャルかと。ポトスは初心者さんでも扱いやすい植物として有名なので、ぜひ育ててみて欲しいです」
――大きくするため、なにか特別なお世話をしたとかは…。
「特にないですが…しいていうなら、水耕栽培で愛用している『ハイポニカ』という肥料を時々与えていたおかげかもしれません。この肥料はどの植物にも500倍希釈で与えられるので、無駄にならずに使いやすいんですよ。何を育てても元気に育つことを実感しているので、私のフォロワーさんにも強くおすすめしています」
■春〜秋も順調に伸びつづけたポトス「なんとか切らずに伸ばす方法を模索中です」
――「どこまで伸びるか、ポトスチャレンジの挑戦者求む！」というメッセージもあり、さまざまな声が寄せられていました。印象的だったコメントはありますか？
「38年前に粗品で貰ったポトスがいまも元気という方や、もうすぐ部屋を一周しそうだという方まで…素敵なコメントをたくさんいただきました。『ポトスってそんなに寿命が長いんだ！』とびっくりしたのと同時に、私のポトスもおばあちゃんになるまで楽しめるんだなぁと、今からワクワクしています！」
――投稿から約２ヵ月。現在のポトスの様子を教えてください。
「春〜秋はずっと成長期で、いまも順調に伸びています。さすがに葉っぱの量に対して鉢が小さいので、今後はさらに水切れに注意しないといけませんね。こういう理由から、底に水を溜めがちになってしまうのですが…（笑）」
――今後はどのように育てる予定でしょうか？
「現在、ポトスは下まで到達して机を這っているので、机の端まできたらどうするかすごく悩んでいます！ デスクに癒しをもたらしたり、撮影時に映り込んで演出してくれたり、とてもありがたい存在なのですが、さすがに折り返して伸ばすのは邪魔になりそうなので。何とか切らずに伸ばす方法を模索中です」
