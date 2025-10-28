スタバのホリデーシーズン、はじまる″とろあま″な新作2種や季節限定メニューがずらり。《11月1日から》

スターバックス コーヒー ジャパンは、2025年11月1日から冬の風物詩「ジョイフルメドレー」を使用した『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』、『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』をはじめとしたホリデーシーズン限定のメニューを販売します（一部店舗を除く）。

リワード会員限定でお得なキャンペーンも

『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、「ジョイフルメドレー」をベースにしたフラペチーノにストロベリー果肉を合わせた一杯です。

ホイップクリームの上にはフリーズドライのストロベリーをあしらい、ホリデーらしい華やかな見た目もポイント。甘酸っぱいストロベリー果肉のごろごろとした食感と、ジョイフルメドレーの香り、口いっぱいに広がる優しい甘さを堪能することができます。

サイズはTallのみ。価格はテイクアウトが687円、店内利用は700円。

今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにトッピングできるクッキー『ジョイフル クッキー トッピング』も登場。絵柄はホリデーらしいデザインの4種類（リボン、スノーマン、くま、人形）です。

価格はテイクアウトが54円、店内利用は55円。デザインを選ぶことはできません。

また、『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』は、なめらかな口どけのストロベリームースと濃密なティーラテを合わせたフルーティーな味わいが際立つ一杯。

3種の茶葉を濃く抽出したベースを使用し、ミルクに負けない力強いジョイフルメドレー ティーの味わいに、ストロベリーの香りと酸味が広がるムース、そして華やかなティーの味わいが重なり合う "とろあま体験"が堪能できるビバレッジです。

価格は、テイクアウトだとShort 570円〜／Tall 609円〜／Grande 653円〜／Venti 697円〜。店内利用はShort 580円〜／Tall 620円〜／Grande 665円〜／Venti 710円〜。

また、同日から『ストロベリーチーズケーキ』も販売開始。つい手に取りたくなるような彩り華やかなビジュアルです。

価格はテイクアウトが570円、店内利用は580円。

さらに、ファンが多いホリデーシーズン定番の2種類のビバレッジと茶葉が今年も登場します。

『ジンジャーブレッド ラテ』は、ジンジャーブレッドクッキーのスパイシーな味わいをイメージしたホリデーシーズンの定番人気商品です。

価格は、テイクアウトだとShort 540円／Tall 579円／Grande 624円／Venti 668円。店内利用はShort 550円／Tall 590円／Grande 635円／Venti 680円。

『ジョイフルメドレー ティー ラテ』は、華やかな香りの「ジョイフルメドレー」に、スチームミルクを注いで仕上げたやさしい味わいのティーラテです。

価格は、テイクアウトだとShort 520円／Tall 560円／Grande 604円／Venti 648円。店内利用はShort 530円／Tall 570円／Grande 616円／Venti 660円。

『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』は、「ジョイフルメドレー」を自宅で楽しんだり、贈り物としても使えるよう個包装になっています。

テイクアウトのみで、価格は1680円。

ミッションクリアでプレゼントがもらえるキャンペーンも

「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、「Holiday Joyful Town」キャンペーンも11月1日から開催。

12月25日までの期間中、キャンペーンにエントリーしてミッションを達成すると、達成数に応じてBonus Starやデジタル スターバックス カードがもらえます。

さらにすべてのミッションを達成すると抽選プレゼントにも応募できるという、ワクワク感満載のキャンペーンです。

エントリー方法やその他条件について詳しくは特設ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部