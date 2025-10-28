Ž¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤Æ»à¤Í¤Ð¤¤¤¤Ž£Ì¼¤Ë¸À¤Ã¤¿Êì¤Î¤½¤Î¸å
¥È¥²¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Taka¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ºÇ¶á¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ë¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿´¤ÎÆâ¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢3Ëü¿Í¤Î¿Æ»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ÉáÀî¤¯¤ß»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¤Î±ü¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¼¤Ê¤¿´¡×¤ò»ä¤¿¤Á¿Æ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¡¢¼õ¤±»ß¤á¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉáÀî¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¡Ø10Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Î¼é¤ê¤«¤¿¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¤Î¡Ö»×¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¡½¡½´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤º¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¡×¤òÁª¤Ö
¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤òÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¼¸¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÅÜÌÄ¤ë¿Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼¸ÀÕ¤Ë¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Û£Ëæ¤Ê¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤À¤±¤¬¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢¿Æ¤¬ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢µ²±¤«¤éÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤Î¼¸ÀÕ¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀïÎ¬¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö²¿»þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª ¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç°Õ¿Þ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ëÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ï°Å¤¯¤Æ»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡¢9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤â¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÅÏÃ¤«LINE°ìËÜ¤¯¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ÎÊý¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¤ÈÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¾ÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ÇÏÃ¤Î¤ï¤«¤ë¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤Æ3ÉÃ¤À¤±´Ö¤ò¼è¤ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÏÉñÂæ¡×¤È¾§¤¨¤Æ¤ß¤ë¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò°ìÅÙÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤«¤é¸ý¤Ë½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¹©É×¤¬¡¢¡Ö´¶¾ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÏ¤±¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¥È¡¼¥ó¤äÂÖÅÙ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÉé¤Î´¶¾ð¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤Î°Õ¼±¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¿Æ¤Î´ê¤¤¡É¤Ï¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤â¤¦1¤Ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä´ê¤¤¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤Î²ÝÂê¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ë¤è¡×¡ÖÌÀÆü¤âÄ«Áá¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¡© ¤½¤Ã¤Á¤¬¾¡¼ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¡Ö¾Íè¤Îº¤¤ê¤´¤È¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨ËÜÅö¤Ë¾Íèº¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Î¤Ï¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦»×¤¦¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¼ç¸ì¤Ë¤·¤¿¡ÖI¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁª¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÂò¤Î¼«Í³¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¿Æ¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤Î´¶¾ð¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ê¤¤¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
¡½¡½¿Æ¤Î¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤ë
Àè¤Û¤É¡¢¡Ö¿Æ¤«¤é´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡ØÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¿Æ¤Î´¶¾ð¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ËÄ¹¤¯±Æ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Ë»Ä¤ë¡Ö½ý¡×¤Ë¤Ê¤ë
»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¹â¹»À¸¤â¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿Èà½÷¤ÈÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤¬¿¼¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÍÄ¤¤º¢¡¢Êì¿Æ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤Æ»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤Õ¤À¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤ËÊì¿Æ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Åö»þ¤Ï¼«¿È¤¬ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ËÉ¬»à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¾Íµ¤Î¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬Êì¿Æ¤òº¤¤é¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÀè¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÅÙ¤¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤º¤Ã¤È²ù¤ä¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¤¢¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¡¢Ì¼¤¬Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦µ²±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Õ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÈÈà½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢»ä¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÃÌ¤ÎÆü¡£Êì¿Æ¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ëà»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ëá¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Î¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Î¤Á¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë2¿Í¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Î¡ÖÍ¾Íµ¡×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥²¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ËÛù¤Î¤è¤¦¤Ë»É¤µ¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¤¬¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÊªÍýÅª¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¡¢¤Û¤«¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¤ªÃã¤ò°û¤à¡£»ä¤Ïµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¤ä¤ê¤¹¤´¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö´Ö¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤ÄÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ¤À¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÀµ¤·¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¡¢´°àú¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤¤É¤¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤Ç¤ä¤êÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¡£¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤ê²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉáÀî ¤¯¤ß»Ò ¡§ ¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¦Î×¾²¿´Íý»Î¡Ë