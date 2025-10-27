「善玉コレステロール値が低くなる5つの原因」はご存知ですか？医師が徹底解説！

善玉コレステロール値が低い原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）とは？

コレステロールは体の中に存在する脂質の一つで、体の細胞膜の構成や脂質の消化吸収や、ホルモンやビタミンDの原料となります。コレステロールは大きく分けて、善玉コレステロールと悪玉コレステロールがあります。

善玉コレステロールとはHDL(high density lipoprotein)コレステロールのことです。余分なコレステロールを回収する働きがあり、動脈硬化を予防します。

悪玉コレステロールはLDL(low density lipoprotein)コレステロールのことです。善玉コレステロールとは反対に、コレステロールを細胞に運ぶ働きがあり、高くなると動脈硬化が進みやすくなります。

善玉コレステロールが低くなると、末梢で過剰となった余分なコレステロールを十分に回収できず、動脈硬化の進行リスクになります。

善玉コレステロールが低い原因

善玉コレステロールは中性脂肪が高いことや糖尿病や腎臓病などの病気・肥満・喫煙・運動不足などが原因で低くなる場合があります。

高TG(中性脂肪)血症

善玉コレステロール（HDL）が低い原因として、高TG血症が考えられます。

善玉コレステロール値とTG値は逆相関の関係です。TGが高くなるとVLDL（超低比重リポ蛋白質）が増加し、これが血中で悪玉コレステロールへ変化し、増加します。悪玉コレステロールが増えすぎると、善玉と悪玉コレステロールのバランスが崩れ、善玉コレステロールが少なくなります。

健康診断でHDLコレステロールの低値や高TG血症を指摘されたら早めに一般内科を受診しましょう。

メタボリックシンドローム

善玉コレステロールが低い原因として、メタボリックシンドロームが考えられます。内臓脂肪が蓄積するとインスリンの抵抗性が認められるようになり、高血糖や高TG血症が生じます。これに伴い善玉コレステロールが産生されづらくなり、低下します。

健康診断で肥満やメタボリックシンドロームを指摘され、善玉コレステロールの低値があれば早めに一般内科を受診しましょう。

糖尿病

善玉コレステロールが低い原因として、糖尿病が考えられます。高血糖の状態が続くと、血糖を下げるインスリンというホルモンの作用が不足し、TG増加と善玉コレステロールが低くなります。

健康診断などで高血糖やHbA1cの高値と善玉コレステロールの低値を指摘されたら早めに内科、糖尿病内科を受診しましょう。短期間で急激な体重減少・口渇・倦怠感などの症状がある場合は速やかに糖尿病内科を受診することをお勧めします。

肝臓病

善玉コレステロールが低い原因として、肝硬変や肝炎などの肝臓病が考えられます。肝臓はコレステロールを合成する臓器です。肝臓に障害が起こると善玉コレステロールが産生されづらくなり、低くなります。

健康診断などで、肝臓の数値の異常と善玉コレステロールの低値を指摘されたら、早めに一般内科、消化器内科を受診しましょう。むくみ・腹水・黄疸などの症状がある場合は速やかに消化器科を受診することをお勧めします。

ネフローゼ症候群

善玉コレステロールが低い原因として、ネフローゼ症候群が考えられます。

ネフローゼ症候群では尿中に蛋白が漏れ出る事で低たんぱく血症となり、その結果肝臓でアルブミンをはじめとする蛋白が作られるようになります。この際にVLDL、悪玉コレステロールの合成亢進をきたします。悪玉コレステロールが増加することで、悪玉コレステロールと善玉コレステロールのバランスが崩れ、善玉コレステロールが低下します。

健康診断などで尿蛋白・低アルブミン血症・善玉コレステロールの低値を指摘されたり、むくみなどの症状が現れたら早めに腎臓内科を受診しましょう。

「善玉コレステロールを増やす食べ物」についてよくある質問

ここまで善玉コレステロールを増やす食べ物について紹介しました。ここでは「善玉コレステロールを増やす食べ物」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

善玉コレステロールを増やす野菜について教えてください。

伊藤 陽子（医師）

トマトなどに多く含まれるリコピンは、善玉コレステロールを増やす働きがあると言われています。

誰にでも必ずしも効果があるとは言えないため、食べ物だけで善玉コレステロールを増やすのではなく、肥満・運動不足・喫煙など、生活習慣の改善も行いましょう。また、糖尿病などの病気がある場合には、内科を受診して相談しましょう。

悪玉コレステロールが高い人は乳製品を控えた方がいいのでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

乳製品は悪玉コレステロールを上げる作用がある、飽和脂肪酸を多く含みます。乳製品は飽和脂肪酸が少なく、低脂肪や無脂肪のものを適量の摂取にすることがおすすめです。

納豆の摂取で善玉コレステロールは増えるのでしょうか？

伊藤 陽子（医師）

納豆などの大豆製品に含まれる大豆レシチンには、善玉コレステロールを増やす働きがあります。また、大豆に含まれるたんぱく質には悪玉コレステロールを低下させる働きがあります。納豆などの大豆製品は悪玉コレステロールを低下させ、善玉コレステロールを増やすことにより動脈硬化を防ぐ可能性のある食品です。積極的に取り入れましょう。

善玉コレステロールが低くなる主な原因は、肥満・喫煙・運動不足・糖尿病などの病気です。

低いまま放置してしまうと動脈硬化が進行し、冠動脈疾患や脳梗塞を発症しやすくなります。

善玉コレステロールを増やす食べ物の摂取だけではなく、善玉コレステロールを下げてしまう原因があれば、改善に取り組みましょう。

「善玉コレステロール」の異常で考えられる病気

「善玉コレステロール」から医師が考えられる病気は7個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

腎臓科の病気

内分泌・代謝系の病気

肝臓科の病気

ネフローゼ症候群慢性腎臓病糖尿病甲状腺機能低下症メタボリックシンドローム肝硬変

肝炎

善玉コレステロールが低くてもすぐに症状は現れませんが、他の病気を発症している可能性や動脈硬化を進行させやすく、冠動脈疾患や脳梗塞などの発症リスクになります。

健康診断などで善玉コレステロールの低値を指摘されたら早めに医療機関を受診しましょう。

