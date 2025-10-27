「頚椎人工椎間板置換術」のメリットはご存じですか? 特徴や手術の流れも医師が解説!

頚椎椎間板ヘルニアなどの治療で用いられる、頚椎人工椎間板置換術。日本では比較的新しい治療法ですが、海外ではすでに長い歴史を持っており、研究データを見ると良好な成績が報告されています。頚椎人工椎間板置換術の特徴やメリットについて、品川志匠会病院の新村先生に教えてもらいました。

監修医師：

新村 学（品川志匠会病院）

神戸大学医学部卒業。東京大学医学部脳神経外科、NTT東日本関東病院、東京大学医学部附属病院、関西医科大学附属枚方病院（現・関西医科大学附属病院）、東京都立多摩総合医療センター、東京都立神経病院、JCHO東京新宿メディカルセンターなどを経て現職。日本専門医機構認定 脳神経外科専門医、日本脊髄外科学会 技術指導医、日本専門医機構認定 脊椎脊髄外科専門医、医学博士。

編集部

頚椎人工椎間板置換術には、どのようなメリットがあるのですか？

新村先生

まず、「可動性を保持するインプラントを使用できる」というのがメリットになります。従来、頚椎椎間板ヘルニアに対する手術としては、前方固定術というものが一般的でした。これは仰向けの状態で首の前側から切開し、神経を圧迫している椎間板の一部を取り除く手術です。除圧したのち、ケージなどの人工物（インプラント）を挿入して留置します。

編集部

その方法では、可動性の保持が難しいのですか？

新村先生

はい。従来の前方固定術では首の可動性に制限がありました。また、隣接している椎間にも負荷がかかることにより、将来的に、ほかの椎間にも変性が見られることがあり、手術が必要になるケースも少なくありませんでした。しかし、頚椎人工椎間板置換術では、置換した人工椎間板に可動性があるため、首の可動性を広く確保することができるのがメリット。さらに、隣接椎間への影響も少ないというのも特徴です。

編集部

従来の前方固定術に比べて首の可動性が保たれるということと、隣接する椎間への影響が少ないということが、頚椎人工椎間板置換術のメリットなのですね。

新村先生

はい。日本ではまだ歴史の浅い術式ですが、海外ではすでに多くの臨床実績があり、患者の満足度や症状の改善、合併症の有無などにおいて、良好な成績を収めています。

編集部

具体的に、どのようにして手術が行われるのですか？

新村先生

手術は仰向けの状態で行います。まず首を4cm程度切開したあと、変性している椎間板を切除して神経の圧迫を解除します。首の前方には重要な神経や気管、頚動脈、食道などが通っているため、このとき高度な手技が求められます。その後、空いたスペースに人工椎間板インプラントを設置します。

※この記事はMedical DOCにて＜首や手の痛み･しびれがある人に朗報 新しい｢頚椎人工椎間板置換術｣はどんな治療?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。