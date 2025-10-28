芳根京子×髙橋海人共演映画『君の顔では泣けない』の場面写真公開！ジャパンプレミアで絶賛の声が相次いだ髙橋の夜のシーンも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳根京子と高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）が初共演する映画『君の顔では泣けない』のあらたな場面写真が公開された。

■陸（芳根京子）のウェディングドレス姿なども解禁

君嶋彼方による同名小説を原作とする本作は、高校1年生の夏に心と体が入れ替わってしまった坂平陸と水村まなみの15年間を描いた作品。主演の芳根が陸、共演の高橋がまなみを演じる。

今回公開されたのは、入れ替わった陸とまなみが経験する、人生の大きなターニングポイントとなる結婚・出産のシーンを切り取った場面写真。

まなみの身体で生きることに少しずつ慣れていき、その時間を過ごしていく陸（芳根京子）は、蓮見涼（前原滉）と出会い、結婚するという大きな決断をする。誰にも言えない秘密を抱え、辛く塞ぎ込んでしまいそうになるときにも、常に献身的に支えようとする涼の優しさに、少しずつ惹かれていった陸。彼からの真っすぐなプロポーズを受け入れ、一生の愛を誓い合い生きていくなかで、妊娠、そして出産を迎えることとなる。

あらたな家族を迎える喜びもあるなか、“入れ替わったまなみの身体”ごと危険にさらす可能性もある出産に正面から直面する陸。そんな現実に対して大きな不安に駆られた陸は、意を決してまなみに電話で思いを伝えることに。久しぶりの陸からの着信、少しばかり気持ちをこわばらせながら携帯電話をとったまなみは、言い表すことのできない、複雑な感情を堪えながら気丈に振舞おうと声を絞り出す…。

今回解禁された場面写真では、ウェディングドレスを着て幸せな笑顔を見せる陸、そして妊娠中に不安な表情で、大塚寧々演じる母親と病室で会話をするシーン、そしてその妊娠を報告する電話の陸とまなみの姿が切り取られており、ふたりの入れ替わったままの人生がさらに大きく進む様子が明らかに。

感情的になる場面で溢れ出す想いの強弱のバランスを繊細に表現している芳根。今回解禁された、まなみに電話をかけるシーンは特に思いが強く、坂下監督から見れば1テイク目で完璧だったが、芳根から「もう1回やらせてください」という願いが入ったほどだったという。

さらに、高橋演じるまなみが報告の電話を受け取るシーンは、本作の全体クランクアップのタイミング。本編撮影の最後となった“その夜”のシーン、高橋は高い集中力を発揮。心に積もった複雑な感情のグラデーションを繊細な表現で演じ切った。公開に先駆け10月1日に実施されたジャパンプレミア上映でも、「まなみの夜のシーン、涙が止まらなかった」と絶賛の声が相次いでいる。

電話互いに“借りている身体”で、人生の大きな節目にどのように向き合うのか？ ふたりの迷い、葛藤、決断に、感情が思わず大きく揺さぶられるシーンとなっている。

映画『君の顔では泣けない』は、11月14日公開。『第38回東京国際映画祭』のガラ・セレクション部門への正式出品も決定している。

■映画情報

『君の顔では泣けない』

11月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

出演：芳根京子 高橋海人

西川愛莉 武市尚士

中沢元紀 林裕太／石川瑠華 前野朋哉／前原滉 ふせえり

大塚寧々 赤堀雅秋 片岡礼子 山中崇

原作：君嶋彼方『君の顔では泣けない』（角川文庫／KADOKAWA 刊）

監督・脚本：坂下雄一郎

製作幹事・配給：ハピネットファントム・スタジオ

(C)2025「君の顔では泣けない」製作委員会

■関連リンク

『君の顔では泣けない』作品サイト

https://happinet-phantom.com/kiminake/

■【画像】『君の顔では泣けない』の場面写真