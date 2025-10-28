Image: EM8909 via Shutterstock.com

超ヘビーな使用にも耐える！

いまiPhoneもiPadも、どんどん高性能になって、一昔前ならパソコンでしかできなかったタスクでもサクサクこなせるようになってきています。しかしながら、そのぶんヒートアップする本体を、いかにして冷却するかが大きな課題となってきました。

ベイパーチャンバーの威力

今秋発売されたiPhone 17 Proシリーズからは、新たな冷却システムとして、液冷式の「ベイパーチャンバー」を採用。内部に液体を入れた熱管理技術により、蒸発時に熱を奪う仕組みを活かし、A19 Proチップによるパワフル性能を最大限に発揮するうえで重要な役割を果たしています。

あまりハードに使用すれば、スマホ本体が熱くなってくる…。この問題は、以前から多くのモデルで指摘されてはきました。とはいえ、Apple（アップル）にとって、iPhone 15 Proシリーズから採用されたチタニウムボディで、本体が異常に熱を帯びると苦情を訴えるユーザーが増えていたのだとか。アルミニウムボディに戻ったiPhone 17 Proは、新ベイパーチャンバーの採用もあいまって、この問題の解消へ舵を切った形でしょうか？

次期iPad Proでも採用か

このほどBloombergのMark Gurman記者は、2027年春に発売予定とされる次期iPad Proについてリーク。M6チップを採用し、さらに高性能となる次期モデルのiPad Proは、ベイパーチャンバーの冷却技術を備えることになるとの見通しが示されていますね。

iPhoneに比べ、大画面をフル活用するiPadは、より熱管理のハードルが上がります。あまりケースをつけず、ひざの上などに置いて利用するスタイルが目立つiPadにとって、本体が熱くなることは、さらに大きな問題。でも、iPhone 17 Proシリーズで実証されることで、ベイパーチャンバーをiPadに導入する意義は高まったともいえるでしょう。まだ新モデルが発売されたばかりですが、いまから次期モデルも楽しみなかぎりです〜。

Source: Bloomberg