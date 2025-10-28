最強コラボ再び！【ユニクロ × JW ANDERSON】大人に似合う「柄セーター」

【ユニクロ】のコラボの中でも、大人世代からの支持が厚いのが【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】のライン。今季も多数のアイテムが出揃う中で、編集部の目に留まったのは「柄セーター」。コーデに遊び心やアクセントを加えたい時に、ほどよい存在感を発揮してくれそうです。本格的に寒くなる前に、ぜひ早めのチェックを。

上品な配色が魅力のヘリンボーン柄

【ユニクロ】「ラムクルーネックセーター」\4,990（税込）

ストライプ柄とヘリンボーン柄の組み合わせが印象的なクルーネックセーター。首元や袖、裾のリブ切り替えがアクセントとなり、さりげなくコーデを引き締めてくれます。サイズは男女兼用でゆったり着やすく、大人コーデにラフな抜け感をプラスしたい人にぴったり。カラーはスナップのダークグレーのほか、ナチュラルとブルーの全3色。

フェアアイル柄を大人コーデに

【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\3,990（税込）

コントラストをきかせたフェアアイル柄のセーターは季節感満点な一枚。ボクシーシルエットとショート丈でバランスがとりやすく、スタイルアップが期待できます。アウターを羽織ってもちらりとフェアアイル柄をのぞかせれば、コーデにさりげないシャレ感を添えてくれるはず。カラーはオリーブ、ベージュ、ピンクの3色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M