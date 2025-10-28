甲子園には秋の青空が広がっていた。ただ、時折、黒い雲が流れてくる。雨がきそうな雲行きだった。きょう28日から七十二候の「霎時施（こさめときどきふる）」に入る。降ってもすぐにやむ時雨の季節である。

かつて「野球批評家」を名乗った草野進は1984（昭和59）年の日本シリーズ、広島―阪急を前にポイントとして＜まず、内野が人工芝ではない泥の球場をフランチャイズとする二チームの対戦であること＞をあげていた。『プロ野球批評宣言』（冬樹社）で読んだ。旧広島市民と西宮、今はなき両球場である。

＜泥の球場＞とは草野らしい表現だが、秋の土のグラウンドは確かに泥のように水分を含んでいるらしい。

阪神園芸のグラウンドキーパーに昔聞いた話を思いだした。「水が上がる」という。「秋は寒暖差が激しくなる。夕方気温が下がると、土中の水分が地表に浮き出てくる。土も黒くなる。この現象をそう呼びます」

ゴロの跳ね方も微妙に変わる。内野手は要注意である。草野は先の書で西宮での日本シリーズ第4戦の観戦記を載せている。3―2で広島が勝った試合だが「セカンドの差で勝負がついた」と語っている。広島・木下富雄が「打球に対して敵意の感じられるグラブさばき」など好守を連発して失点を防いでいた。

今年の日本シリーズも舞台が人工芝の福岡から土の甲子園に変わる。守備が勝敗のカギとなる予感がする。

阪神は今年、この甲子園でソフトバンクと交流戦を戦っている。6月20日からの3連戦は1―2（延長10回）、3―0、1―3といずれも接戦の1勝2敗だった。

当時、ソフトバンク監督・小久保裕紀が阪神の守備をたたえたのを覚えている。「スーパープレーもあった。本当に阪神の守備力は素晴らしい。だからこそ、この貯金があるのだと思います」

スコアを記録する際、好守備には赤ペンで★印を付けている。見返せば、3試合で8個もあった。中野拓夢、小幡竜平、佐藤輝明の好守、近本光司、森下翔太の好捕……などである。

守り合いならば阪神は負けていない。望むところである。何しろ、甲子園の土や芝や、風や雨とともにシーズンを過ごしてきた選手たちなのだ。

この日、阪神が練習を終えるころ、六甲の山なみに美しい夕焼けが見えた。 ＝敬称略＝ （編集委員）