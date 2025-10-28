仲間由紀恵、“息子”とのランチデートショットに反響「うわぁ、天使だ」「親子には見えない！」
俳優の北村有起哉が主演、仲間由紀恵が共演するフジテレビ木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（毎週木曜 後10：00）の公式SNSが28日までに、更新され、小倉家の仲良しランチショットが公開された。
【写真】息子は母思いの天使なんです…！自慢気な表情を浮かべる仲間由紀恵
『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏の最新作。完全オリジナル脚本となる本作は、2人の子を持つ小倉渉（おぐら・わたる／北村有起哉）と、その妻・あん（仲間由紀恵）を中心に、登場人物たちの人生模様をユーモラスかつ、温かく届けるホームコメディー。2人に加え、消防士として働く長男の順（小瀧望）、大学生の長女・ゆず（近藤華）の家族間のやりとりも本作の見どころの一つとなっている。
今回、公式SNS「あん(#仲間由紀恵)のランチデートのお相手は息子の順(#小瀧望)でした」とつづられ、仲間と小滝が自然な笑顔を見せるショットを公開。家族ならではのひと時を楽しむ様子を伝えた。この投稿には「うわぁ、天使だ」「こんな息子いいなぁ」「全て完璧な息子だわ」「自慢の息子すぎて羨ましい限りです笑」「親子には見えないですーー！」との反響が寄せられている。
