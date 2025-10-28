投稿主さんは、車型のボックスに入って寝転んでいた猫を発見したのだとか。近づいて様子を確認してみると、衝撃的な表情をしていて、思わず笑ってしまったとのことです。動画は6300回以上も再生され、「バンザイ寝かわいすぎます」「可愛すぎます」とのコメントが集まっています。

【動画：車型のボックスに入っていた猫→『とんでもない格好』で……】

車の中でバンザイ寝

Instagramアカウント「うにぼん」さまに登場した、保護猫のうにくん。ある日投稿主さんは、部屋に置いてあった車型のボックスの中で、うにくんが寝転んでいることに気づいたのだとか。

投稿主さんが様子を見ようと近づいても、動く様子はなかったのだそう。うにくんは、ボックスから上半身だけを外に出し、仰向けのバンザイ姿で寝転んでくつろいでいたのだそう。

仰向けでリラックスしているだけでした

うにくんは微動だにしないまま、近づいてくる投稿主さんのことを見ていたのだとか。車型のボックスのせいもあってか事故現場のようになっており、思わず「大丈夫？」と声をかけたくなります。

ぱっちりと目を見開いているせいで、まるで気絶しているような姿のうにくん。部屋の中でこんな姿で発見されたら、少し心配してしまうかもしれませんね。

バンザイ寝が得意なうにくん

うにくんはバンザイ寝をしていることが多いのだそうで、よくソファの上や床の上でくつろいでいるのだそう。ふわふわのお腹が魅力的で、触ってみたくなります。

感情表現も豊かで、様々な可愛らしい表情を見せてくれているよう。口をぽかんとあけてとぼけた表情をしてみたり、気持ちよさそうに眠ったりと、見ていてとても癒されます。

車型のボックスに入ってバンザイ寝をしているうにくんの姿は、Instagramで6300回以上も再生され、「目見開いて倒れてるの」「火サスの音楽つけたら事件ですね」「可愛すぎる」「うにくんのバンサイ大好き」「うにくん万歳寝。可愛すぎる」「交通事故か熱中症ですよこれは」「ニャン身事故」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「うにぼん」さまには、保護猫うにくんの日々の様子がたくさん投稿されています。愛嬌たっぷりの姿に、癒されること間違いなしですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うにぼん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。