美味しそうな新作みーーーっけ！！【ファミマ】見た目も可愛い♡「新・プチケーキ」

美味しそうなうえに、おしゃれな見た目のスイーツやパンをリーズナブルにGETするなら【ファミリーマート】がおすすめ。今回は、スイーツ好きも絶賛の「新作プチケーキ」と「新作パン」をピックアップしました。気になる人は早めにチェックしてみて。

ハロウィンパーティーにも◎ かぼちゃとお芋のケーキ

スイーツブロガーの@sujiemonさんが「ファミマのハロウィンスイーツ」と紹介する「かぼちゃと紫芋のプチケーキ」。パクッとつまみやすい小さめサイズのカップケーキのセットです。どちらもベースは「ふわり柔らかなシフォン生地」になっていて、それぞれかぼちゃのクリーム・紫芋のクリームでデコレーションされています。見た目が可愛らしいので、ハロウィンパーティーのデザートにもぴったりです。

素材の味を感じられそう

@sujiemonさんによると、黄色いかぼちゃクリームは、素材の味わいを生かした「素朴な甘さ」が特徴。紫芋は「独特の香りと濃厚な味」が楽しめるそう。ダイスカットのかぼちゃやクランチなど、トッピングにもこだわり満載。コンビニスイーツとは思えないクオリティかも。値段は\348（税込）。ちょっとした差し入れにもおすすめです。

ぜいたくすぎる組み合わせ！ りんごパイ & クイニーアマン

ファミマのベーカリーコーナーで販売されている「アップルパイタルト × クイニーアマン」は、公式サイトで「オモテもウラもおいしいパン」と紹介されています。「一度で二度美味しい」と絶賛する@sujiemonさんによると、表面は「サクサク食感のアップルパイタルト」、裏面は「カリカリ堅いクイニーアマン」だそう。

表も裏も美味しそうなこだわりベーカリー

見た目で驚くのがパイの膨らみ。@sujiemonさんいわく「香ばしくしっとりパイ生地」で「りんごの甘さと酸味が絶妙」だとか。裏面のクイニーアマンは「カリほろ食感がたまらない」とのこと。\198（税込）で買えるので、甘いパンが好きな人は要チェックです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A