今日28日(火)は、西高東低の気圧配置で、日本海側を中心に西または北よりの風が強いでしょう。予想最高気温は、昨日27日(月)より大幅ダウン。風が冷たく感じられそうです。風を通しにくい上着で、首元を暖かくしてお出かけください。

日本海側を中心に11月中旬並みの所も

今日28日(火)は、西高東低の気圧配置で、全国的に西または北よりの風が強いでしょう。北海道の日本海側では、夕方にかけて看板が落下・飛散するほどの非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。





上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むため、予想最高気温は、全国的に昨日27日(月)より低くなります。北海道や東北など大幅に低い所もあり、札幌市7℃、仙台市14℃、新潟市と金沢市は15℃など、11月中旬並みでしょう。強い風の影響で、体感はさらに寒くなりそうです。関東から九州は晴れますが、20℃に届かない所が多く、昼間も風が冷たく感じられるでしょう。福岡市は18℃の予想で、11月中旬並みの肌寒さになりそうです。

各地の服装指数

各地の服装指数をみますと、北海道は昼間もコートが必要でしょう。日本海側では、夕方にかけて西よりの風が非常に強いので、雪や雨を通しにくい素材のコートで、マフラーなどで首元を暖かくするとよさそうです。



東北や北陸は、朝晩は裏地付きのコートで、昼間も上着が欠かせません。関東から九州は晴れても風がヒンヤリするので、日中もジャケットなど上着が必要でしょう。昨日27日(月)より暖かい服装でお出かけください。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安として、服装選びの参考になさってください。