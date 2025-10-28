「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）の私服姿が、反響を集めている。

２８日までにインスタグラムで「朝から雑誌撮影でした 早起きしたのでコーヒー飲みながら散歩しながら現場に行ったよ！子供が校庭で走り回ってる声聞いて癒されました」と書き始め、私服姿を披露。グレーのトップスにミニ丈のボトムスをあわせ、タイツを履いたコーデになっている。

「実は昨日までカトちゃん＆親友と那須高原へ旅行しておりました。弾丸でしたが楽しかったな〜」と報告し「また連載でも思い出書きますね！寒くなってきたからインフルエンザには気をつけて下さいね」とファンに呼び掛け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「とっても似合っててカッコ良いです 笑顔も素敵ですし気品があるなぁーと思います」「とても綺麗です」「着こなしが大人可愛くてお上品で素敵です 参考にさせて頂きます」「美しい、、、」といったコメントが寄せられている。

綾菜は２０１１年に当時６８歳の加藤と結婚し、年の差で話題になった。２人は２０１２年３月１日に結婚会見を行い、加藤茶は綾菜をマスコミに初お披露目した。