

クロノタイプは、人によって3〜4時間のズレがあることがわかっています（写真：やまたつ／PIXTA）

朝に一番調子がいい「朝型の人」、夜遅くなってからエンジンがかかってくる「夜型の人」など、人によって活動しやすい時間帯が異なると思います。この個人の時間的特徴を「クロノタイプ」といい、体内時計の個人差を示しています。

そしてクロノタイプ別に、向いている作業、向いていない作業が異なるようです。では、朝型の人も夜型の人も、どのようにすれば効率よく時間を使うことができるのでしょうか。千葉大学大学院教授の一川誠氏に聞きました。

※本稿は『ぼくら大切なことに使える時間はもう、あまりないから』から一部抜粋・再構成したものです。

人のもっているリズム「クロノタイプ」とは

健康的な生活のために生活リズムが大切であることは、多くの方がよくご存じでしょう。1日が24時間の周期であるのに対応して、地球上の生物も、生まれながらにして、おおよそ24時間周期の生体リズムをもっています。

これを「サーカディアンリズム（概日リズム）」と呼びます。このリズムを統括している部分は、脳の視床下部という場所にあります。

普段はあまり意識せずに過ごしているかもしれませんが、海外旅行で時差ボケの状態になるのは、この生体リズムが乱れているからです。

海外に行かなくても、「夜更かしをしたので翌朝がつらい」とか、逆に、「週末に寝だめをして眠気がこない」というのは生体リズムが乱れているのが原因です。

また、1日の周期の中で、身体の代謝は上下します。それに合わせて、認知的・身体的活動のレベルも上下します。その結果、ひとつの同じ作業でも、効率よくできる時間帯と、逆にまったく進まない時間帯とが生まれます。

さらに、この時間帯の分布は人によって違います。この個人の時間的特徴を「クロノタイプ」といい、体内時計の個人差を示しています。クロノタイプは、人によって3〜4時間のズレがあることがわかっています。

しかもその傾向は遺伝的に決まっていて、個人の意識や努力で大きく変えることは難しいとされています。これは、今世紀に入っての研究でわかってきたことです。

クロノタイプは、大きく3タイプに分かれる

クロノタイプは、大きくは、朝に強い「朝型」、夜に集中力が高まる「夜型」、その中間の「中間型」の3タイプに分かれ、さらに「強い朝型」と「強い夜型」にも分かれます。割合は、中間型がもっとも多くて40％程度、残りの2割ずつが朝型と夜型、さらに1割ずつが強い朝型と強い夜型となっています。

セイコーの「クロノタイプ診断」というサイトでは、それぞれのクロノタイプの特徴は次のように紹介されています。

〇強い朝型

人口の10％未満

・自分の好きなように時間を使えるときは早朝に目覚めることが多い。

・起床してから1〜5時間程度の間に取り組む作業に特に集中できるが、夜に集中力が必要となる作業を行うのは苦手。

・午後10時ごろには眠くなりやすい。

〇朝型

人口の20％程度

・自分の好きなように時間を使えるときは午前7時ごろまでに目覚めることが多い。

・午前8時ごろから正午ごろにかけて取り組む作業に特に集中できる。

・午後11時ごろには眠くなりやすいため、深夜に集中力を必要とする作業を行うことは苦手。

〇中間型

人口の40％程度

・自分の好きなように時間を使えるときは午前8時ごろまでに目覚めることが多い。

・午前遅めから午後早めにかけての3〜4時間程度の間に取り組む作業に特に集中できる。

・午後4〜6時の時間帯は体を動かす作業に向いている。

・午後12時ごろには眠くなることが多い。

〇夜型

人口の20％程度

・自分の好きなように時間を使えるときは午前9時ごろまでに目覚めることが多い。

・早朝に集中力を必要とする作業を行うことが苦手。

・深夜を過ぎるまで眠くなりにくい。

〇強い夜型

人口の10％未満

・自分の好きなように時間を使えるときは遅い午前に目覚めることが多い。

・午前中に集中力を必要とする作業を行うことは苦手。

・夜の日付が変わる時間帯に取り組む作業でも集中できる。

・他のタイプと異なり深夜を過ぎてもなかなか眠くなりにくい。

このように、もともと自分に備わっているリズムに合わせてスケジュールを組むことで、自分にとって最も能率よく、しかもストレスの少ない働き方が可能になります。

自分のクロノタイプを知ることは、時間をうまく使う第一歩です。セイコーの「クロノタイプ診断」のサイトでは、簡単な診断テストも公開されています。時間管理の工夫を始める際に、参考にしてみるのもよいでしょう。

クロノタイプ別・仕事の進め方

基本的には、自分の調子が良くなる時間帯に、その日のメインの仕事や時間をかけて取り組みたい仕事を入れることをおすすめします。そのうえで、クロノタイプに合わせて仕事のタイプやかける時間を検討していくとよいでしょう。





たとえば、身体を使う作業や、ワーキングメモリー（短期的に情報を保持して活用する力）を必要とする課題（会話など）は、代謝が上がっている時間帯に取り組んだほうが効率も成果も上がりやすいといわれています。

代謝は、一般的には午後にピークを迎える人が多く、朝型の人はやや早く、夜型の人はやや遅くピークが来る傾向があります。

時間帯で見ると、朝起きてすぐの時間帯は、夜型の人にとって頭を使う作業には向きません。

特に、人とのやりとりで相手の意図をくみとって返答するような会話など、複雑な情報を処理する作業は、朝一番では難しいことがあります。そういった作業は、午後の時間帯に回したほうがよいでしょう。

一方、朝型の人が無理に夜遅くまで起きて作業をすると、集中力が落ち、仕事の質が下がってしまうことがよくあります。

さらに、多くの人が午後〜夕方にかけて作業のピークを迎える傾向がありますが、夕方以降も高い集中力を保てる人は少数派ながら存在します。そのため、自分のクロノタイプが「一般よりも早めなのか遅めなのか」を知っておくだけでも、スケジュールの組み方が変わってきます。

このように、「どの時間帯にどんな作業を行うか」を自分のクロノタイプに合わせて調整することで、同じ作業でもかかる時間が短くなったり、より深い成果が得られたりします。短い時間で高い成果を出すためにも、深く集中して取り組むためにも、クロノタイプを意識した時間の使い方は有効です。

（一川 誠 ： 千葉大学大学院人文科学研究院教授、博士（文学））