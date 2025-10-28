ヨーロッパ人が憧れる日本のファッションの「自由さ」…「ヨーロッパではキャラものを持つだけで変人扱い」

「ヨーロッパは自由、人目を気にしない」一方で、「日本は同調圧力があり、不自由」というステレオタイプがある。しかし、ファッションの自由さにおいて見てみると、そのステレオタイプは少し異なることが分かる。

たしかに日本には年齢や社会的地位といった属性によって、その人がするべきファッションをカテゴライズしたがる傾向がある。「丸の内OLファッション」や「就活ファッション」などがその一例だ。これはメディアや、校則などの規則によって刷り込まれたものだ。

一方で、ヨーロッパの人々が本当に自由にファッションを楽しんでいるのか、というとそういうわけではない。属性によるカテゴライズはない代わりに、「この時期には、この状況では、この服装をするのが普通」という同調圧力のようなものが確実に存在する。これはメディアや規則によってつくられたものではなく、「みんながなんとなく同じ系統のファッションをするようになる」という自発的なものである。例えば冬のフランスでは街行く人のほとんどが黒いダウンを着ているし、夏のポルトガルではほとんどの人が肌の露出が多い服装をしていて日除けのためのアームカバーや日傘などが奇異な目で見られることがあるのだ。

日本は他人がどんな服装でも気にしない

日本と欧州におけるファッションの自由さについて比べると、それぞれの地域に独自の同調圧力が存在することが分かる。もちろん世代によってファッションに対する感覚は大きく異なるだろうし、都市部か地方部かによっても人々の意識は異なるものだろう。

しかし、「他人がどんなファッションをしていても気にしない」という面に関しては、完全に日本の方が欧州よりも寛容であるように筆者は思う。欧州では「このファッションをしていたらこういう人」という固定観念のような意識が日本とは比較にならないほどに強いのだ。

例えば、キャラクターものの雑貨について考えてみよう。日本はアニメの国ということもあるのか、キャラクターをモチーフにした雑貨が広く愛されている。子供たちの間ではその時代に人気のキャラクターというものがあり、そのキャラクターのぬいぐるみや手帳、ボールペンなどをみんな欲しがるものだし、それは欧州の子供も同様だ。

大人がキャラクターものを持っているのは「変」

日本で独特なのが、子供だけではなく大人の間でもキャラクター愛というものが強く、キャラクターのグッズを持ったり身に付けたりすることが社会的に普通に受け入れられている点だ。記憶に新しい大阪万博のミャクミャクが良い例であるが、ミャクミャクグッズを集めたり、ミャクミャクのぬいぐるみとともに各パビリオンの写真を撮ったりしていたのは、圧倒的に大人世代だったのではないか。

日本で生活していると、こうしたキャラクター愛好文化に疑問を持つ機会はあまりないかもしれない。しかし、欧州で同じことをするとかなり特異に映ってしまうのが現状だ。「キャラクター＝子供のためのもの」という意識が信じられないほどに強いので、大人がキャラクターモチーフの雑貨を使っているとまず間違いなく怪訝な目で見られる。大人がミャクミャクの小さなキーホルダーを一つリュックに付けているだけであっても、おそらく「ちょっと変わった人」という印象を与えてしまうだろう。

こうした点では、日本はかなり寛容だと言える。誰がどのキャラクターが好きであろうと、どんなキャラクターのTシャツを着ていようと、キーホルダーを集めていようと自由だし、それも個性の一つであると多くの人が理解している。もちろん欧州にもキャラクター好きの大人は存在するが、表立ってキャラクターグッズを身に付けたりするのはどうしても憚られる風土がある。「大人は大人らしいものを、子供は子供らしいものを」といった感覚が日本以上に強く、好きなものを好きであると表立ってアピールしにくい。そうした意味では、欧州はかなり不自由な社会なのだ。

日本のファッションの自由さに憧れる欧州人

目に見えない制約が意外と多くある欧州社会で生きる人の中には、日本のファッション文化における「不思議な寛容さ」に強く惹かれる人も少なくない。きっかけはやはり日本のアニメの広がりが大きいのだろう。筆者の個人的な経験でも、日本が好きな欧州人や日本語を学習する欧州人には、現地では「独特」や「変わった人」とされるファッションの人が多いようにも思える。

彼らの中には「私はオタクなので...」とどこか誇らしげに自分語りする人もいるし、アニメのキャラクターモチーフの雑貨を集めている人もいる。日本ならではのビジュアル系バンドのファンだという友人のフランス人女子は、黒で統一したファッションと唇を紫に塗ったメイクで日々生活している。

彼らは欧州においては、どうしても「変な人」とカテゴライズされてしまう。しかし日本に行けば「アニメのキャラクターが好きな外国人」「ヴィジュアル系ファッションが好きな若者」という扱いになり、日本では特に変なことではなく、その人の個性として受け入れられる。

さらに、こうした欧州人は日本に行けば外国人であるから、日本社会において私たち日本人が子供時代から経験する服装の社会的規範やカテゴリー分けとは無縁だ。日本ならではの同調圧力の範囲外から日本に飛び込んだ外国人にとっては、他人のファッションや趣味に対してとやかく言わない日本という国は天国なのかもしれない。

つまるところ、ないものねだりなのだ。日本人にとっては欧州の「社会的規範やカテゴリー付けされていないファッション文化の自由さ」が良く見えるし、逆に欧州人にとっては日本の「他人の好みやファッションにとやかく言わない自由さ」が良く見える。

しかしいずれの地域でも、自由さが感じられるのは自分が他所から来た人間であるからだという点は忘れてはならない。その土地ならではの「こうあるべき」という同調圧力は、世界中どこへ行こうが多かれ少なかれ存在するし、そこで生まれ育った人にとってはその社会に存在する同調圧力から完全に解放されるのは難しいのだ。

