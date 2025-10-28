キムタクの『ラブジェネ』を象徴する名曲…大滝詠一『幸せな結末』を28年後の今、聴いてみると

スージー鈴木の『Now And Then』第16回（後編）

大滝詠一のボーカルがデカい！

1997年にリリースされた大滝詠一『幸せな結末』。木村拓哉・松たか子主演のフジ月9ドラマ『ラブ ジェネレーション』の主題歌で、ドラマの大ヒットもありセールス的に成功したシングルだ。今年下半期にNHKでこの曲にまつわる2本のドキュメンタリーが放送され、秘蔵音声や映像が蔵出しされたこともあって話題を呼んだ。そのレコーディングに迫った〈べらぼうに贅沢なレコーディングだった…100万枚のヒット大滝詠一『幸せな結末』が生まれた「紆余曲折の背景」〉に続いて、筆者がリアルタイム、そして28年後の今、『幸せな結末』をどう聴いたのか。

さて、では肝心の『幸せな結末』の音を、私は当時どう聴いたのか。

うーむ、申し訳ない。当時、この曲を聴いてどう感じたのか、その記憶がほとんどないのだ。

なぜだろう。売上枚数約100万枚。ドラマ『ラブジェネレーション』の人気もあって、一気に大ヒットとなったことに、「ナイアガラー」として取り残された感じもあったのだろう。素直じゃなかったんだなぁ。それどころか、あまのじゃくな私は、あれほど大人気だったドラマすら、ちゃんと見ていなかった。

むしろカップリング、「ナイアガラー」ならぬ「はっぴいえんダー」の気持ちをくすぐりまくる『Happy Endで始めよう』の方に感激したことを、よく憶えている。

というわけで、今回あらためて『幸せな結末』を聴いてみた。先のNHKの2番組の中で大滝詠一がやっていたのと同じく、クルマに乗って、首都高を走りながら、カーオーディオで、あの小さいシングルCDを爆音でかけてみたのだ。

いやぁ、驚いた。何に？ 大滝詠一のボーカルがデカいことに。

複数のプレイヤーが同じ楽器で同じ音で鳴らし、そのアナログでヒューマンなズレをまるごと録音するという、フィル・スペクター・スタイル（＝ロンバケ・スタイル）の録音による、べらぼうに贅沢なバックの演奏が、まず素晴らしいのは言うまでもない。

AIが追いつけない作品

しかし、その演奏の上、というか前で、大滝詠一の声が、かなり大きくミックスされているのだ。また分厚い演奏とは真逆で、ボーカルは重ねられていない。ほとんど加工もされていないようにも感じる。

結果、まるで49歳の大滝詠一が、まるで目の前で歌っている、生きているように聴こえるのだ。さらに細かなフェイクや、後半の音程のちょっとしたズレなども含め、こちらも演奏とは別の意味で、実にアナログでヒューマンな仕上がりになっている。

「いいなぁ」――28年後の『幸せな結末』を聴いて、クルマの中でつぶやいたのは、この一言だ。

そして令和の今、思うことは、やはりAIのことである。

世に流れている音楽を、AIがそっくりそのまま再現できる時代が、早晩来そうだ（よく知らないけど）。

でも、である。『幸せな結末』のアナログかつヒューマンな演奏＆ボーカルは、もしかしたらAIには絶対に再現できない、もしくは完全再現するのに、相当な時間がかかるものなのではないか。

そしてJポップの数々の曲の中で、もし最後までAIが追いつけない作品が『幸せな結末』だったしたら、それはまさに、この曲にとっての「幸せな結末」になるのだろう。

ということを、28年後の『幸せな結末』を聴いて思ったのだった。少なくとも、この曲を爆音で聴き、これらのことを考えながらのドライブは、実に幸せな時間だった。

――♪今なら言える 素直になれる いつまでも愛してる 今夜君は僕のもの

