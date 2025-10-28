ママ友の愚痴、安易に同意するのは危険！悪者にされた私の、苦い教訓【ママリ】

ママ友の愚痴に同意したら、悪者にされてしまった

ママ友トラブルで悩んでいます。仲良かったママ友が旦那や他の友人の悪口を言い、その影響で他の友人とも疎遠に。ママ友付き合いは辞め、平穏に過ごしています。

ママ友トラブル…とまではいかないかもですが誰にも話せないので吐き出させてください😭



子供が小さい頃仲良くなったママ友がいました

１番仲が良かった頃は月1くらいで集まったり困った時は助け合い。グループラインで色々話したり。ちょっと距離感近すぎかな？とは思いながらもなんとなく一緒にいました



その後、１人のママ友(A)とよく会うようになり話をする機会が増えその時に旦那の愚痴、ママ友(B)の愚痴を聞くようになりました。その時は同意したり肯定したり相手の欲しがる言葉をかけていました(←が全ての失敗ですが😅)

その後、うちの旦那がなんで(私)ちゃんにそんな事言われなきゃいけないんだって怒ってた～笑って言われた時点で、え？っと思いこれはAの話に同意したらヤバイやつだと思ったけど時既に遅し…(Aの旦那とも付き合いがある間柄でした)



今思えばAはいつも誰かと揉めていました

仕事だったり学校だったり近所だったり…

当時は大変だねと同情していましたが、見方を変えると本人にかなり問題が…って感じでした



そしてAとは色々あり疎遠に。それは後悔していないのですが同時期にBからも避けられるように(会えば話しますがプライベートの絡みはゼロになりました)

理由はもうAの愚痴に同意や肯定してた事しかないんですよね💦Aが自分に都合よくBに話して完全に私を悪者にしてるんだろうな～と。

かといってBに弁解する気もないですし、今さら何かする気もありませんが。Bが私よりもAを信じただけの話でしょうし



当時はその事で若干精神病んで下の子の時はママ友付き合いは辞めました。

正直授業参観などの学校行事でちょびっとだけ寂しい気持ちもありますが、心がざわつく事もなく平穏に過ごせています😌 出典：

qa.mamari.jp

子どものためにもママ友との付き合いは大事にしたいものですよね。しかし、ちょっとしたことでその関係にヒビが入ってしまうことも。アプリ「ママリ」にはママ友の愚痴に同意したところ、別のママ友と疎遠になったという投稿がありました。投稿者さんにそんなつもりはなかったのに、愚痴に同意したことで悪者にされてしまいました。これに傷ついた投稿者さんは、今後はママ友との付き合いをやめることにしたそう。

仲の良いママ友がいると、子どものことで助け合えたり、困ったときに相談ができたりと心強いですよね。投稿者さんも仲の良いママ友の気持ちに寄り添おうと思い、彼女の愚痴に同意してあげました。しかし、これが別のママ友にも飛び火し思わぬ展開になってしまったのです。



結局はどちらのママ友とも疎遠になり、投稿者さんは精神的にもつらくなるほど気落ちしてしまったそう。気付いたときには悪者になっていた投稿者さん、これをきっかけにママ友との付き合いはやめてしまいました。

ママ友にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「ママ友との距離感は大事」というコメントがありました。

ママ友との距離感大事ですよね😊Aさんのように愚痴の多い人間は面倒です🙆‍♀️Ｂさんのように事実確認しないで人を避ける人間も面倒です🙆‍♀️

はなれてよかったですね🥳🎉 出典：

qa.mamari.jp

ママ友との距離感は大事だという意見がありました。どんなに仲の良いママ友でも、程よい距離感で付き合ったっほうが、相手に頼りすぎたり、こちらも頼られ過ぎずトラブルになりにくいのかも。愚痴ばかりの人も嫌ですが、その愚痴を又聞きして事実を確認しない人も嫌ですよね。投稿者さんもこんなママ友と離れられてよかったのではないでしょうか。



この他に「必要以上にママ友と仲良くならなくていい」というコメントがありました。

たかがママ友ですし、子供の仲以上に仲良くなる必要なんてないと思っています😂



どうせ子供が揉め出したら仲も悪くなりますし、子供同士が疎遠になれば疎遠になるような間柄だと思います。



収入も同じぐらい、生活環境も同じぐらい、優しさも同じぐらい、自己主張の度合いも同じぐらい、で、大人な関係で悪口を言わない人たちの集まりでないと、人と人の関係なんてすぐに切れます😂



そんなややこしい人、無視ですよ、無視。

学校にその人だけしかいないわけじゃないし、学校が日本でそこしかないわけじゃないですし、狭いグループにこだわらずに、もっと世代も超えていろんな人と浅く細く関係を広げた方が良いです😊



最後に自分を大事にしてくれるのは家族と自分自身だけですよ☺️ 出典：

qa.mamari.jp

ママ友とは、あくまで「子どものつながりの延長」であるという意見が多く寄せられました。確かに、ママ友との関係は子どもの成長とともに変化していくもの。無理に深く関わる必要はないのかもしれません。

無理に続けない、心が穏やかでいられるママ友関係を

「せっかくできたママ友だから」と無理して付き合うのは、自分が苦しくなるだけで、子どものためにもなりませんよね。頼ったり頼られたりと良い面もありますが、距離が近すぎるとトラブルが起きたときに深く傷ついてしまうこともあります。



投稿者さんも、いろんなママ友の中のひとりが「こういう人だった」と受け止めるくらいでいいのではないでしょうか。結果的に、心が疲れてしまうような関係から離れられたのなら、それは前向きな一歩とも言えます。無理せず心地よい距離感で付き合っていきたいですね。

イラスト：きさらぎ

記事作成: akino

（配信元: ママリ）