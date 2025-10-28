来年半ばに後継EVへ切り替え

アルピーヌは、スポーツカー『A110』の生産終了に向け、最後の生産枠を用意している。来年にはEVの後継モデルを発売する予定だ。

10月24日に発表された「アルピーヌ愛好家および卓越した自動車愛好家」向けの声明文の中で、アルピーヌは標準仕様のA110をあと1750台、ハードコア仕様のA110 R 70をあと50台のみ生産すると述べている。



フランスにあるディエップ工場での生産は2026年半ばまで継続され、その後、新しいアルピーヌ・パフォーマンス・プラットフォームを採用した次世代モデルの生産に切り替えられる。

英国では現在受注を継続しているが、最終生産車輌のラインオフに先立ち、約6か月後に締め切られる予定だ。英国におけるA110の販売実績に基づけば、同市場ではさらに約200台の新車が販売される見込みである。

アルピーヌの広報担当者は、具体的なスケジュールや各市場の割り当て台数については明言を避けた。

2017年の発売から来年の生産終了まで、A110は全世界で累計約3万台販売されることになりそうだ。アルピーヌは「トレンドに影響されず、A110の販売曲線は発売以来、一貫して上昇を続けている」と述べた。