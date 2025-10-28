【ホラー漫画】絵本に夢中の園児を襲う「くらやみくん」の呪い！作者が語る“子どもだけの公園”の不気味さ
数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)は、SNSを中心に独特な世界観の短編漫画を公開し、どの作品も続きが気になる魅力を放っている。今回は呪物のような絵本をテーマにした「くらやみこうえん」の制作秘話を著者に聞いた。
■絵本を見ると夢で遊べる「くらやみくん」
ある幼稚園で、園児たちは「くらやみこうえん」という絵本に夢中になっていた。この絵本には文章は全くなく、薄暗い公園に人影がぽつんと描いてあるだけだが、これを見ると、夢に出てくるくらやみこうえんで、くらやみくんと遊べるという。
園児たちはこの絵本にどんどん執着し、ぼんやりとして元気がなくなってしまう。先生は園児たちを心配し、売れないホラー作家Kに相談する。するとKのあるアドバイスで、園児たちは元通りになっていくのだった。
「くらやみこうえん」の作品を描く上で工夫された点について、色白ゆうじろうさんは、幼稚園児の娘が話していた「『くらやみこうえん』という公園がある」という噂話を活かして描いたと語る。実際は子どもだけが知る楽しい公園らしいが、「園児たちだけが知る暗闇の公園と聞くと不気味な感じがした」ため、その雰囲気を活かした話を作るようにしたという。
もし園児たちの悪夢がバクに食べられていなかったら、どうなっていたのか尋ねると、作者は「園児たちは心や生命力を吸われ続けていたかもしれない」と推測する。寄生虫が宿主を殺さずに栄養を取り続けるように、「くらやみくん」も園児たちを生かしながらじわじわと力を奪っていた可能性を示唆した。
