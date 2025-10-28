Åì¤Á¤Å¤ë¤¬»ä¸«¡ÖÉðÎÏ¤Ç¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¹ñÌ±¤Î¸Ä¤¬ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¡×
½÷Í¥Åì¤Á¤Å¤ë¡Ê65¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤ò¤á¤°¤ë¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï24Æü¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤ËËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ËÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢27Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡ÖÉðÎÏ¤Ç¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î¸Ä¤¬ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤ËÌÜ¤òâÔ¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬°¦¹ñ¿´¤À¤ÈÀöÇ¾¤µ¤ìÊ¿ÏÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¡£º£²þ¤á¤Æ²áµî¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤»þ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¤«ÆÍÁ³¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤é¡ª¡©¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³°¸ò¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤È¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¿µ½Å¤ËÃúÇ«¤ËÉ¬»à¤Ë¡¢¸ò¾Ä¡¦¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³°¸òÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤Ë´üÂÔ¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿
¤³¤ÎÅì¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£