「ツキノワグマ」「ヒグマ」に共通する行動として、熊が「威嚇」をしているのは驚いたり怖がっている時で、おどけた様子で立ち上がったり、ぬいぐるみのように座ったり友好的な時こそ危険だ、という説がネット上で話題だ。



今から10年前、母の湯治療養の宿泊地として秋田県にある無料のキャンプ場に立ち寄った、すらたま（＠kei_nagato）さん。



偶然居合わせた1人のキャンパーの無知な行動が原因で、すらたまさんたちはこの「説」を実感する恐ろしい体験をしたという。



「熊の様子がおかしい…」

「2015年の5月に、母の湯治を目的に玉川温泉に通うためにキャンプ場に滞在してたんですが、先にキャンプをしてた方の1人が、『熊が出たけど、今回の熊は怖くないからお肉あげたら喜んでくわえて行った』って言ってたんですよね。



翌日の夜、BBQをやってた時に現れた熊は、1人が不用意に投げた肉に興味を示さず、みんなが囲んでた焚き火に向かって歩いて来たんです。



山での経験が豊富だと語ってた方が『様子がおかしい』と言い出し、その人の指示で、熊を刺激しないようにみんなそれぞれの車内に隠れ、テント泊の人もテントではなく車の運転席に後退してました。



「いちばん美味しいエサ」は「動く人間」

美味しそうな匂いが漂う焚火台を無視して熊が向かったのは、前日にも餌を投げた人が逃げ込んだハイエース。



僕はビビって自分の車に隠れてましたが、エンジンを掛けてヘッドライトで照らして熊を追い返した人がいたから、当時の被害は屋根に両手をかけられたハイエース1台だけだったんですが、僕にはその英雄も一歩間違えば蛮勇に見えたくらいです。場所は宝仙湖と玉川温泉の間あたりでした。



その時、猟友会の方から聞いたのが、『野生の熊が人から餌をもらう、奪う、盗むということがあった時、熊にとって人間はエサの一部と認識される。動いているのが熊にとっていちばん美味しいとこだから人間が襲われる』っていうものでした」



人間をエサと認識する「かわいいクマちゃん」

キャンプ場に出没したツキノワグマは1頭。威嚇する様子はなく、むしろ友好的で可愛く見えたため、山に詳しい方が「様子がおかしい」と言うまで全員が油断をしていたという。



「ぶっちゃけこの時逃げろって言う人がいなかったら、熊かわいいって思って全員死んでたんだろうなって思いますね。地面に座ってこっち眺めたりしてかわいいアピールしてましたね」



すぐに車内に退避し始めたものの、「余命短かった母の動きが遅くて、車内に逃げ込むまでの時間がホラー映画並の恐怖でした」と、Xに投稿していたすらたまさん。



携帯電話は圏外で繋がらず、熊の様子がおかしいことに気づいた方が翌朝早く、電波の届く場所まで車で移動し警察に通報してくれたそうだ。



10年前のことを鮮明に覚えている理由を尋ねるリプライに、「母の最期を看取る旅だったので、克明に日記をつけてました」と、返信していたすらたまさん。



実は当時もこの体験談をツイートしたそうだが、今ほど熊の出没や被害に世間の関心がなかったせいか、「餌付け」の危険性などについて理解できる人が少なく、投稿を削除してしまったという。



「熊の写真がないから創作だとまで言われましたが、近距離で野生動物に見つめられながら写真を撮れる余裕がある人、どれだけおるんよ」



いちばん状況を理解してなかったのは「エサを投げ与えた人」

その後、駆けつけた地元の自治体や警察の方々から、キャンプ場にいた全員が「餌付け」を強く叱責され、猟友会の方からも「全員やられてもおかしくなかった」と言われたそうだ。



「その場にいた全員が、肉を投げたことをめちゃくちゃ叱られました。僕が投げたんじゃないのに…って思ってたんですが、前日だけでなく当日も肉を投げていた人がいちばん話を聞いてなくて、『人間がクマが住むとこを減らしたのに。悪いのは人間なのに。熊を殺すことはないのにな』って言ってました」



熊は「エサをくれたヒト」を嗅ぎ分けていた⁉︎

犬は剥がれた皮膚の破片などからでもターゲットを発見できる優れた嗅覚を持つことで知られるが、なんと熊の嗅覚は犬の5倍〜10倍なのだという。



キャンプ場に現れた熊も、前足をかけたハイエースの中にいた「エサをくれたヒト」を容易に嗅ぎ分けられたに違いない。



「ただ、ハイエースが焚火からいちばん近いところに停まっていたので、熊がエサを与えた人物だけを狙っていたかは不明です。そもそもみんなが車に退避する際も、前日に加えて当日も熊にエサを与えていた人だけが1人モタついていて、全員が車内に入ったから仕方なく自分も車に戻る…という感じだったのもあるかもしれません」（すらたまさん）



人間が捨てたゴミも「人間というエサ」の一部

その後、「デリカスターワゴン」の持ち主がかけたディーゼルエンジンの大きな音とヘッドライトに驚いたのか、熊はすぐに森の方へ引き下がったという。



「ただ僕にはその行為も、たまたま同じ場所に居合わせただけの人を守る代わりに、自分が犠牲になりかねない行動のように思えました。あの夜、熊が戻って来ないか不安で朝まで眠れなかったのは、きっと僕だけではなかったと思います」（すらたまさん）



キャンプ場に出没した個体と思われる熊はその後、駆除されたそうだ。



無知な人間が安易に投げ与えた「エサ」が引き金となり、熊が危険な個体となってしまう経緯については、「ソーセージ」と名付けられたメスのヒグマの実話【「ソーセージの悲しい最期」のお話】（「公益財団法人 知床財団」HP）に詳しく記述されている。



「こういった人間の浅はかな行動の積み重ねが、近年の熊被害の増加の要因のひとつじゃないかと感じています。僕は現在、キャンピングカーを手放してバイクでキャンプに行ってますが、2度と熊に遭遇したくありません。



熊は餌やりだけじゃなく、人間が捨てたゴミも＜人間の一部＞だと思ってしまうそうです。登山や山菜取り、キャンパーなどが森や山の中に気軽にゴミを棄ててしまうことが、熊に人間を餌だと認識させてしまう可能性がある、ということを広く知って欲しいと思います」（すらたまさん）



落としたしっぽより「トカゲの本体を寄こせ」

「なるほど。優しい人が餌をくれるじゃなくて、餌の本体（鮮度の良い部分）と認識されるのか」



「そうだよな、餌をもらうって概念ないもんな、野生の熊」



「肉を投げた時点で、餌付けと執着が熊の脳内で完成してる」



「リュックなど食料を囮（おとり）にヒグマに投げて逃げても執拗に追いかけてくるのは、食料＝人間の一部＝人間も食料、だからなのかー。そりゃ餌付け厳禁だよ」



「トカゲがしっぽを落として逃げるみたいに思ってるんか。熊サイズならそら『本体寄こせ』ってなるわな」



「動いている＝鮮度がいい、だからね。魚がルアーにかかるのと同じ原理だね。動かしてアピールするほど寄ってくる」



「餌やり」には法による罰則を

「ポスト主ではなく、熊に肉をあげた本人が全く反省してなさそうなところまで含めて怖い話」



「こういう風に人が餌をやって攻撃もせずに退散を繰り返すから、人間を怖がらず人がいる街にまで熊が降りてくることになる。厳重注意とかじゃなく、最低でも駐車違反の罰金くらいの罰則がないと解らない馬鹿が多いので罰則を法制化すべき」



「アメリカでは場所によっては河原でバーベキューも禁止だそうです。熊が人間の食べ物の匂いを覚えてしまい、殺すしかなくなるからです。野生動物にエサを与えることはお互いを不幸にするのですね」



「つまり熊森の人等が『人間の匂いの染み付いたどんぐりを森に撒く』って行為は…」



