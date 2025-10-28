東京都（23区以外）で「名前がかっこいい」と思う市ランキング！ 2位「八王子市」を抑えた1位は？ 【2025年度調査】
地名には、その土地の歴史や自然、文化が刻まれています。中でも、響きのよさや漢字の美しさから「名前がかっこいい」と感じる市は、多くの人の印象に残るもの。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「名前がかっこいい市」に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京都の市（23区以外）で『名前がかっこいい』と思う市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「活躍している芸能人の出身地である事が多いから」（30代女性／大分県）、「『四天王』や『〇人衆』に通じるものがあり、また地名に『王子』と用いている所も格調高さがあると思ったから」（30代男性／福井県）、「『八王子』という独特の漢字と、霊的な場所に由来する歴史が、神秘的でかっこいいイメージを醸し出しているから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「古き良き武蔵野の名前を引き継いでいて、奥ゆかしく、かっこいいと思います」（60代男性／新潟県）、「古風で上品で強そうなかっこいい名前だと思いました」（30代女性／埼玉県）、「縁起が良さそうな文字と音の響きがかっこいい」（50代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：八王子市／50票多摩地域の南にある八王子市が2位にランクインしました。「八」と「王」という文字の組み合わせが、強さや威厳を感じさせて、「かっこいい」と評価されたと考えられます。都内では面積も人口も大きな規模を持つ中核市で、市のシンボルである高尾山は、一年中たくさんの登山客が訪れます。大学や研究機関も多く、学園都市としての顔も持っています。
1位：武蔵野市／51票わずか1票差で1位に輝いたのは、多摩地域の東にある武蔵野市でした。地名にある「武蔵」という響きが、昔の国の名前で、歴史的な広大さや力強いイメージを連想させ、「かっこいい」と支持を集めたようです。特に、おしゃれな街として知られる吉祥寺があるのがポイントです。若者文化の発信地としても人気が高いエリアで、井の頭恩賜公園など、緑豊かな環境も魅力です。
