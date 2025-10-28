「アメリカに来てすぐの頃、久しぶりに長男におままごとに誘われた。日本では「いらっしゃいましぇー！」と元気いっぱいの店員さんを良くやってくれていたので、懐かしいなぁと思い楽しみにお客さんになったら……」



アメリカに移住してから1カ月……息子さんに起きた変化とは？ 2児のママである「はたけさん（＠hatake.nc）」が体験したアメリカ流おままごとがThreadsで話題です。



お客を演じる母に対して、店員を演じる3歳半の息子さんは、「肘をつきながらガムクチャクチャするフリして気だるく「Next〜（意味：次〜）」と言ってきて、こいつ、早くもアメリカを…！ってなった」 とビックリしたそう。



このエピソードに、「観察力と洞察力がすごい！」「すぐ現地に染まることが出来るなんて素晴らしい」「やる気のないNextが想像つく〜」「あっちで買い物した時のこと思い出して笑ったWWW」「順応性が爆発してますね笑」「この吸収力、私もほしいです」と息子くんへの称賛の声がたくさん！



また「うちは１週間、アメリカにホームステイして帰ってきたら、飲めなかったコーラが大好きで「ZERO」の発音がネイティブな子になって帰ってきました」と、子どもの順応性を表す同様のエピソードも寄せられました。



長男くんの性格やアメリカでの生活について、はたけさんに詳しく話をお聞きしました。



――アメリカ流おままごとを受けたとき、どのように感じましたか？



「完全に不意をつかれたので笑ってしまうのと同時に、ナチュラルにアメリカ社会に打ち解けていて嫉妬すら感じました（笑）」



――この後もまたアメリカ流のおままごとは続いたんでしょうか？



「しばらくと言うかずっとアメリカンですね。もう日本のような元気で丁寧な店員さんは我が家にいないようです…」



――長男くんは移住してカルチャーショックを受けたといったことはありましたか？



「長男はけっこう大雑把な性格なので、すんなり受け入れていた気がします。渡米当日に初めて降り立ったアメリカの空港でも、テンション上がったのかブレイクダンスして周りのアメリカ人に拍手もらってました（笑）」



――次男くんはおままごとをされますか？



「はい。次男はレジ係よりサーバー（ウェイトレスさん）が好きみたいですが、彼も「ひうぃごっ（Here we go!＝ほらよ！みたいな）」と品物を投げてきます（笑）。日本に修業に行かせないとですね！」



――はたけさんから見てもアメリカと日本の接客は違いますか？



「全然違います！アメリカはめちゃめちゃ無愛想か、めちゃめちゃフレンドリーかの2択な気がします。日本の接客は素晴らしいですね。久々に日本に帰ると自分が王族のような扱いを受けていたことを思い出します（笑）」



――日本とアメリカ、一番大きな生活の違いはどのような点でしょうか



「そうですね。アメリカは言語も含め、とにかくコミュ力が求められる点ですかね。周りが無愛想ガムクチャ店員さんであふれているので、いかに彼らを怒らせず気持ち良いサービスをしてもらうか、日常がコミュ力訓練場みたいになっています。周りのネイティブ同僚達のコミュ力や交渉力が半端なくて、いつも勉強になって面白いですね」



日本とは全く異なる文化で子育てをするはたけさん、息子さんたちには「自分の人生を自分で幸せにできるような人になって欲しい」と願います。「あわよくばアメリカの大胆さと日本の繊細さを持ち合わせて欲しいですが、道のりは長そうです（笑）」とはたけさん。



どのような文化や慣習でも子どもは貪欲に吸収し適応していきます。子どもたちの“生きる力”、大人も見習いたいものですよね。



