¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ï¼ÂÀïÅª¤À¡×¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤ÏÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼²¦¼Ô¡¢Àî¸ý·ò¼¡
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè48²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´ÊÆ¶þ»Ø¤ÎÈÈºáÂ¿È¯¥¨¥ê¥¢¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶õ¼ê²È
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉµá¤·¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³¥µ¥È¥ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¤òóÕÌÀ´ü¤«¤é»Ù¤¨¤¿½éÂå¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢Àî¸ý·ò¼¡¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌÂµÜ
¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡×
1970¡Á80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¡¢¶¯¤µ¤ËÆ´¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ì¤¿¡£¡ÖÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¶õ¼ê¡×¤òëð¤¦¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤³¤ÈÂç»³ÇÜÃ£¡¢¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤³¤½À¤³¦ºÇ¶¯¤Î³ÊÆ®µ»¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢WBAÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ13ÅÙËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡¢ËÜ¹ñ¥¿¥¤°Ê³°¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥à¥¨¥¿¥¤²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£¸¶ÉÒÃË......¡£¸«ËÜ¤È¤¹¤Ù¤³ÊÆ®²È¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÏÊÌ¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åý°ì´¶¤ÏÁ´¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÆ»½Î¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Êµð¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿²ÃÆ£À¶¾°¤Ï°ÊÁ°¡¢É®¼Ô¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÀ¤ì¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÏÅ¬ÀµÂÎ½Å¤Þ¤ÇÍî¤È¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤¬²¿¤À¤«¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡ÖºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌÂµÜ¡£¤Î¤Á¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¡¦½¤ÅÍ¡Ë¤ÇÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥È¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ò¥¯¥½¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó94¡Ù¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ð¡¼¥ê¥È¥¥¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤·¤¿Àî¸ý·ò¼¡¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¸µ½»µÈ¡£¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¤³¤³¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃæ¤Ç¤âÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀî¸ý¤¬½½Âå¤Îº¢¤Ï³Ø¹»Æâ¤â¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥¤¥¸¥á¤Ï¥¤¥¸¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦´°Á´¤ÊµÔÂÔ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«¸À¤¤ÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é½¸ÃÄ¥ê¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¥«¥ó¥Ñ¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö200±ß¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡¤¿¤Ã¤¿200±ß¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏËè²ó·ë¹½¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡×¡£
³ÊÆ®µ»¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¼ç±éºî¡ØÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Ãæ2¤«¤é¥«¥ó¥Õ¡¼±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àî¸ý¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¸µµ¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¡²è¤Ë¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê¶õ¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¡²è¤À¤È°ìÈ¯¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç®Îõ¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¥×¥í¥ì¥¹¤´¤Ã¤³¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ëè½µ¶âÍË¤ÈÅÚÍË¤Î¸á¸å£¸»þ¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¡¢»×½Õ´ü¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ï¼ÂÀïÅª¤Êµ»¤À¤È´¶¤¸¡¢¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤ò¸«»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡ØVALE TUDO JAPAN '97¡Ù¤Ç¥ä¥ó¡¦¥í¥à¥ë¥À¡¼¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Àî¸ý
¶âÍË¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢º´»³¥µ¥È¥ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î»Í¼¡¸µ»¦Ë¡¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1981Ç¯¡£Àî¸ý¤¬Ãæ2¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
Àî¸ý¤Ï¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥½¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âÌ¤¤À¿§êô¤»¤Ê¤¤½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êµ»¤Î¿ô¡¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤ÎÆ°¤¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤ë¤±¤É¡¢½³¤ê¤È¤«·ë¹½³ÊÆ®µ»¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢Àî¸ý¤ÏÂ¾¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ©¾å¤ÇÄ¹½£ÎÏ¤Î¤Ò¤Í¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¾å¤Î¼Ô¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊâ¤Ç¤âÆ´¤ì¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢ÌÏÊï¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤¬Í¸ú¤À¡£Àî¸ý¤â¤½¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤Î½³¤ê¤Ï³°¤«¤é²ó¤ë¤È¤«¡¢¹ø¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î±ä¿ñ»Â¤ê¤È¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤«¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Àî¸ý¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉ¬»¦µ»¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö·ãÆ®¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¤ê¡¢¡Ö¼ÂÀï¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº´»³ÀèÀ¸¤ÎÆÀ°Õµ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»î¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ÊÈù¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Ì¤³«¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë
¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤Þ¤Þ¡¢83Ç¯²Æ¤ËÆÍÇ¡°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Íâ84Ç¯1·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦À¥ÅÄ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍýÁÛ¤Î³ÊÆ®µ»¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÏÀß¤·¤¿º´»³¥µ¥È¥ë¡ÊÃæ±û¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¥¸¥à¤ÏÆüËÜ¤ÇÂè1¹æ¤È¤¤¤¨¤ë¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¾å¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²ñ°÷¤¿¤Á¤Ë¼«Í³¤Ë³ÊÆ®µ»¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¥¦¥¸¡¦¥³¥ó¥Á¥ã¤Ëº´»³¤ÏÉÔ¿®´¶¤òÊú¤ÂÐÎ©¡£83Ç¯²Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ë²þÌ¾¤·¤ÆµìUWF¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢º´»³¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÁêÈ¿¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÀä±ï¤·¥¸¥à¤ò¾ö¤à¡£¤½¤·¤Æ85Ç¯1·î¡¢Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¤ËÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë2ÂåÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àî¸ý¤Ï°ìÉô¤Î¥×¥í¥ì¥¹»¨»ï¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤·¤«·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¼ÂÀï¶õ¼ê¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¶õ¼êÃÄÂÎ¤ËÆþÌç¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¼ê¤Ï......¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¶²³å»ö·ï¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õ¼ê¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âè2¸õÊä¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Éã¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÆþÌç¤ËGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡¡
»°¸®Ãã²°¤Î¥¸¥à¤Çº´»³¤ÏÍýÁÛ¤È¤¹¤ë³ÊÆ®µ»¤ò¡ÖÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÇÉáµÚ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àî¸ý¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢½ÀÆ»¤Ë¤â¥«¥ó¥Õ¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¤³«¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì