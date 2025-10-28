“スラッと伸びる手足＆整った顔立ち”早崎すずき、史上最強のビジュアルで降臨
アイドルグループ・僕が見たかった青空の早崎すずき（※崎＝たつざき）が、10月31日発売の『blt graph. vol.112』に登場する。
【写真】スラリとした美脚を披露する早崎すずき
12月17日に7thシングルをリリースし、同28日にはTACHIKAWA STAGE GARDENで2025年最後のライブを控える中、グループの中心メンバーとして活躍する早崎が、“史上最強ビジュアル”で誌面を飾った。
デビュー当時からグループを牽引し、代表曲「空色の水しぶき」ではメインメンバー（センター）を務めてきた早崎。清楚でまっすぐな“青春の象徴”としてファンに愛されてきた彼女が、今回のグラビアではこれまでにない大人びた表情を披露している。
誌面では、スラッと伸びた手足と整った顔立ちが際立つショットを多数収録。ナチュラルながらも洗練されたスタイリングで、早崎の持つ美しさと透明感を最大限に引き出した構成となっている。
