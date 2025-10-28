◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前９時１０分開始予定）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

移動日だった前日２６日（同２７日）はロバーツ監督らスタッフの乗っていた飛行機が遅延。現地時間午後４時３０分から予定されていたロバーツ監督の会見、同５時からの全体練習開始時間に指揮官らは球場入りすらできていなかった。

カナダ・トロントからの移動とあって、通常のチームの遠征とは異なって国境をまたぐため様々な手続きも必要となる。ロバーツ監督は球場到着後の会見で「（飛行機の）遅延があった。意図的かどうかは分からないが、国際線の手続きは本当に大変だった。でも到着できてよかった」と疲れた表情で口にしていた。

ワールドシリーズ中とあって「意図的」という表現は、一部現地メディアから疑問の声も上がっていた。この日の試合前に再び問われると「意図的と言うべきではなかった。アイ・ラブ・カナダ。意図的と言ってしまったのは私の間違いです。長い１日で、長い移動だった。ワールドシリーズで戦えていることもうれしく思う。意図的と言うべきではなかった。申し訳ありませんでした」と、自身の失言を認めた上でしっかりと謝罪していた。