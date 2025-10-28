本日の予定【経済指標】
【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）08:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前期比)
予想 1.3% 前回 0.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想 -21.8 前回 -22.3（Gfk消費者信頼感)
【米国】
住宅価格指数（8月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想 N/A 前回 1.82%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想 N/A 前回 -17.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想 94.0 前回 94.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）08:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前期比)
予想 1.3% 前回 0.6%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想 -21.8 前回 -22.3（Gfk消費者信頼感)
【米国】
住宅価格指数（8月）22:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想 N/A 前回 1.82%（前年比)
リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想 N/A 前回 -17.0（リッチモンド連銀製造業指数)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想 94.0 前回 94.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります