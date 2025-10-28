【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）08:00
予想　0.9%　前回　0.7%（前期比)
予想　1.3%　前回　0.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（11月）16:00
予想　-21.8　前回　-22.3（Gfk消費者信頼感)

【米国】
住宅価格指数（8月）22:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）22:00
予想　N/A　前回　1.82%（前年比)

リッチモンド連銀製造業指数（10月）23:00
予想　N/A　前回　-17.0（リッチモンド連銀製造業指数)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）23:00
予想　94.0　前回　94.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります