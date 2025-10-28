本日の予定【発言・イベント】
9:30 日米首脳会談
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
欧州新車販売台数（9月）
18:00 ECBユーロ圏銀行貸出調査
18:30 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
29日2:00 米7年債入札（440億ドル）
米FOMC開催（1日目、29日まで）
APEC CEOサミット（韓国、31日まで）エヌビディアCEOやAWS、グーグル、マイクロソフト幹部出席
GPU Technology Conference「NVIDIA GTC 2025」ファンCEO講演（ワシントン）
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
