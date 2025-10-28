INIのガチオタとして話題の吉木りさ（38）が、プライベートで集まる芸能界のINI推し活仲間を紹介。意外な顔ぶれが明らかになった。

【映像】推し活する吉木りさと意外な芸能人仲間

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはAAA・宇野実彩子。

今回は「芸能人なのにINIのガチオタすぎる」と話題の吉木りさ（38）の推し活に密着。吉木は2017年に俳優・和田正人（46）と結婚し、現在6歳、3歳の子どもを育てる2児の母だ。

吉木にとって数か月に一回の楽しみがINIを押すタレントたちの「MINI会」だ。ちなみに「MINI」はINIのファンネームのこと。

夫が京都での撮影で不在のこの日、仕事と家事を終えた吉木は俳優・井深克彦、たんぽぽ・白鳥久美子、ニッチェ・近藤くみこ＆江上敬子と集まり、INIのDVDを見ながらホームパーティー。吉木の娘も「推し活がんばってね」と母の推し活を応援するグッズを手作りした。

撮影スタッフが一同に「INIのどういうところがいいのか」と質問すると、白鳥は「2時間は語れる」「産後でイライラしている時に（オーディションが）始まった。唯一ホルモンを整えてくれる存在。本当に助けてもらった」と熱弁した。

推し活仲間たちはオーディション番組の時からINIを見守ってきたといい、全員ファン歴は4年。「成長が止まらない」「なのに謙虚！」とノンストップでINIの良さを語り合った。