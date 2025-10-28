今回は、勝手に同居の話を進める「強引な義母」を止めない夫にモヤついた話を紹介します。

「長男が親の面倒をみるのは義務でしょ？」

「最近夫との間に子供ができ、義実家にそのことを報告しに行きました。で、マイホームを建てる計画があると話すと、義母は『なら一緒に暮らせるわね』『やっとこれでラクができるわ』と言ってきて、困惑……。

夫は『それはちょっと……』と言ってオロオロしていましたが、義母に『あなたは長男なんだから、親の面倒をみるのは義務でしょ』と言われると、何も言い返せず黙っていました。それ以降、義母の話をずっと聞いているだけで……。なんでもっときっぱり同居を断ってくれないのかと、ものすごくモヤモヤしました。

『まさか同居確定じゃないよね……？』と不安でいっぱいです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年3月）

▽ 本当に頼りない夫ですね……。こうなったら、この女性自身が何か行動に出ないといけないのかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。