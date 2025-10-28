”聞こえません、見えません”「高齢ドライバー事故」をどう防ぐか…日本にドイツ、世界中で深刻化する問題

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

見えない、聞こえない

「これは最近の話なんだけど、ミュンヘンの地下駐車場に車を止めたら、横の車が私の車をこすって、傷がついたのね。運転していたのは80代ぐらいの男性。

私は『あなたが駐車した時に、私の車に傷がつきましたよ』と言ったの。そうしたら耳が遠いようなの。

だから身振り手振りで傷の部分を指で指して『こ・こ・に！ 傷が！ ありますよね？』と言ったの。やっと伝わったと思ったら、その人、車に顔を近づけて『え……？ よく見えない』だって」

呆れ顔でそう話すのはミュンヘン在住のアンナさんです。

車を運転しているのに、「聞こえません、見えません」では本当に困ったものです。日本でもブレーキとアクセルの踏み間違えが原因で車を暴走させた87歳の高齢男性の事件がありました。母子が死亡し、計9人が負傷したこの事件は盛んに報じられました。

ドイツの社会は『車』に対して甘過ぎる

「高齢ドライバーによる事故をどう防ぐか」は、多くの国が抱える課題です。

ドイツでも日本でも「高齢だから」という理由で免許を取り上げることは制度上できません。過疎化した地域では買い物や通院などに車が不可欠だとアンナさんは言います。

「私の知っている高齢の女性は、電車が通っていなくて、バスも不定期という山の上に住んでいるの。股関節が悪いし、『絨毯につまずいて腰の骨を折ったから家をリフォームする』なんて言っていたけど、運転は続けてるのよ！

そのおばあさんは『ふもとのスーパーまでコロコロする』（“Ich roll da runter in den Supermarkt.”）と冗談で言うんだけど、『本当に車が自然にコロコロ転がっているだけじゃないだろうか？』って不安になるわよ」

アンナさんいわく、「ドイツの社会は『車』に対して甘過ぎる」とのこと。

「私は18歳で車の免許を取った時は、視力が良かったの。24歳で近眼になって、それ以来メガネをかけているんだけど、全部自己申告制でメガネ無しでも運転できてしまうのよ。こんなのおかしいでしょう？

運転免許を一回取ると、一生そのままなんて。変な話、途中でドラッグやアルコールの依存症になっても、認知症になっても運転はできる……事故が起きるまではね。全米ライフル協会は『銃をもつのは権利だ』と主張しているけれど、ドイツ人の車はあれと同じかもしれない。でも、私は大問題だと思うわ」

