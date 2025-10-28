「トイレで体を洗う」「水ももらえない」…事実無根のスパイ容疑で拘束された女性が絶句した「イラン刑務所の惨状」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

逮捕の瞬間

--逮捕の瞬間で何か覚えていることはありますか？

身柄を拘束されて最初の夜、自分がどこにいるのか分かりませんでした。何が起きたのか、自分が何をしたかも思い出せません。ショック状態だったのです。

何がどうしてこうなったのか……誰も何の説明もしてくれないのです。こんな扱いをされる理由も、子どもを取り上げられた訳や、ここがどこなのか、誰も教えてくれません。

翌日、尋問に連れて行かれました。あとになって、それが私の尋問が始まった瞬間だったと分かりました。逮捕された日の午後、私はケルマン刑務所に移送されました。

ケルマン刑務所の隔離房

--ケルマン刑務所はどんなところでしたか？ 独房に入れられていたのですか？

ケルマン中央刑務所には、だいたい420人の女性囚人がいます。当時、隔離された房は1部屋だけで、420人の囚人とそれ以外、というくくりしかありませんでした。私は初めてその隔離房に入れられた人間でした。

隔離房には、丈夫な鉄の錠前がついた分厚い鉄扉があって、鍵は開いていたことがなく、のぞき窓がはめこまれていました。中の大きさは2メートル×1メートルくらいでしょうか。

しゃがむタイプのトイレが半壁の後ろにあって、その横に洗面台とゴミ箱があります。部屋には換気扇がついていました。自然光は入ってきません。天井の真ん中に電球が1個だけあり、ものすごく強い光でずっと点いていて、消えることはなかったです。

独房の衛生状態

--独房の外で何か音は聞こえましたか？ 他の女性囚人と何らかのやり取りはありましたか？

独房のドアの向こうから、一日中、420人の女性の声が聞こえていました。頭のなかで声がこだまになるほどでしたが、話しかけたりはしませんでした。

--独房のなかはどうなっていましたか？

床は石でできていました。下に敷くように汚らしい毛布を1枚と、体の上にかけるには小さすぎる毛布をもらいました。寒い時期だったので、私はコートを着たまま、ジーンズとジャケットも脱がずに寝ました。

--衛生状態はどうでしたか？

劣悪でした。健康体であの場所を出られたのは奇跡です。ちゃんとした洗剤がなくて。もらえたのは、コップ1杯分の液体石けんで、それでトイレと洗面台と自分の手を洗わなければならなかったのです。

何度かは掃除用の洗剤をもらいました。ひとりのときは、液体石けんを使っていました。

隔離房に別の人たちが連れて来られて、数日一緒に過ごすようになって、状況はひどくなりました。想像してください……トイレも洗面所も、食べたり眠ったりする場所と同じ空間にあるんです。

「トイレで体を洗え」

--シャワーを浴びることはできましたか？

シャワーは許してもらえませんでした。盥とボウルを渡され、トイレで体を洗えと言われました。

--そこにいるのはどんな感じでしたか？

最初の週は一睡もできませんでした。動悸があまりにも激しく、毛布の上に体を横たえると、心臓がそのまま爆発するんじゃないかと思いました。

窓にはめ込まれた換気扇の羽根の隙間から、空の色が見えたので、夜と昼の区別だけはつきました。

アザーンを聞いて思わず祈り始め、ふと我に返って夜明けに驚くのです。朝はいつの間にか昼になり、昼は夜になっていきます。夜10時以降は物音を立ててはいけません。夜は全く眠れず、雀の声で朝になったと気づく有り様でした。

刑務所での食事

--食事はどうでしたか？

食事は1日に3回運ばれてきました。朝食、昼食、夕食です。毎回ペットボトルの水をもらいました。このとき以外に水を欲しがると、もう1日の配当分が終わったのでダメだと言われます。

食事の内容はひどいものでした。私はパンとチーズ、ジャムしか口にしませんでした。季節がだんだん暖かくなってきました。日中は暑く、夜は涼しくなります。エアコンもクーラーもないので、昼間の熱さには窒息しそうになりました。

トイレは、食事を運びに来た看守たちが手で鼻を覆うほど臭いました。恐ろしく不快でした。

何度も病気になりました。よどんだ空気のなかでうまく呼吸ができなくなってしまったのです。ひとりで独房にいるのはつらく、狭い場所に閉じ込められる恐怖は相当のものです。

では同室者がいれば良いのかと言えばそんなことは全くなく、むしろ房に誰かが連れて来られると、さらに事態はひどくなります。

何度か、麻薬の依存症患者が連れて来られたことがありました。狭い房、仕切られていない汚いトイレ、そんななかで何らかの依存症患者と一緒になると、もう最悪でした。

