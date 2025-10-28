「マイノリティの話に耳を傾ける」だけではうまくいかない…必要以上に「被差別意識」を訴える「コンセプトクリープ」の恐ろしさ

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

信じるだけでは不十分な理由

「マイノリティや被差別集団の声に誰も耳を傾けない」あるいは「疎外された人々の言葉を誰も信じようとしない」という問題を解決する一番の方法は、今後は単純に、彼らの言葉に耳を傾け、話を信じることだと考えられる。だが残念ながら、この方法はうまくいかない。

なぜなら、抑圧されてきた人々の話を信じるためには、まずは彼らを抑圧されてきた人々と認めなければならないからだ。しかしそう認めるためには、抑圧されてきたと主張する人々を単純に信じるだけでは足りない。

確固とした基準が必要で、それがなければ、差別されたと感じているだけの白人異性愛者が主張するニセの被差別意識にだまされてしまう。（疎外された）特定の社会集団のメンバーだけが、その集団に属しているという理由でアクセスできる知識が存在するという考え方があって、この考えを中心に「スタンドポイント認識論」と呼ばれる理論が提唱されている。

しかし、不利な立場に置かれた人々を多かれ少なかれ無審査で信用しようという呼びかけは、自分も抑圧されていると嘘をついたり誇張したりする連中に悪用されるのがオチだ。

耳を傾ける姿勢の必要性

マンスプレイニングやガスライティングは、誰もが経験したことのある現象を、わかりやすく簡潔に表現しているため、伝播力が非常に強い。誰もがこうした言葉を口にし、本来の意味とはかけ離れたケースにも利用するようになる。

これはすでに紹介した「コンセプトクリープ」に似た現象で、「批判の漸動」と呼べるだろう。つまり、とある概念が害の少ない、あるいは無関係なケースに用いられることが増えるにつれて、その言葉がもつ社会批判力が次第に空洞化していくのである。

そのうち、真実ではない主張のすべてがガスライティングと呼ばれ、男性が女性のミスを修正するたびにマンスプレイニングだと非難されるようになる。実害がない場所でもそのような使い方をされたら、誰もその言葉を真剣に受け止めなくなる。

WOKE運動自体はこれからも存在しつづけるだろう。なぜなら、現代の社会はそれなしではやっていけないからだ。自由、平等、人間の尊厳という理想を掲げておきながら、それらをまだ不完全にしか成し遂げてこなかった現代社会には、不平等や差別がどれほどの苦しみなのかを実際の被害者の立場から表明し、虐げられてきた者としての威厳をもって共存関係の改善方法を提案する社会運動が絶えず存在することになるだろうし、そうでなければならない。そうした提案を何の疑いもなくそのまま受け入れる必要はないが、少なくとも耳を傾けるべきである。

