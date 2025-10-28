つい先ほども、SNSを見ていて翻弄されたばかりだ。愛犬が少し先の未来を予知したかのように主人に飛びつき、突っ込んできた車から身を守る――そんな感動的な動画がおすすめとして回ってきたのだ。「動物の持つ本能ってすごい！」と心が躍った次の瞬間、下部に「AI生成動画と思われます」という言葉が添えられていることに気づく。

参考：『ちょっとだけエスパー』第1話から想像以上の面白さ 大泉洋×宮粼あおいの魅力が大爆発

最近では、投稿された映像が奇跡的な瞬間を映した“真実”なのか、それとも精巧に作られた“フェイク”なのか、ますます見分けがつかなくなってきた。目の前で起きている出来事一つひとつに疑いを持って見なければならないという、これまでにない混乱を生んでいる。

そんなリアルと仮想現実の境界が曖昧になっている2025年の秋に、ぴったりなドラマが始まった。脚本・野木亜紀子×主演・大泉洋の注目作『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）だ。

これまで『アンナチュラル』（TBS系）、『MIU404』（TBS系）、映画『ラストマイル』など、フィクションの中に現実社会の課題を見据えた鋭い視線が光る作品を紡いできた野木が、SF（少し不思議）なストーリーに挑むとあって、どんな展開を見せるのかと胸を弾ませながら第1話を観た。もちろん、その期待を大きく上回る圧倒的なスタートに思わず口角が上がる。フィクションの幅が広がるほどに、リアルを突きつけられる、見事な手腕をまざまざと見せつけられた気分だ。

●「ありえない」現実も、「仕事なら」と受け入れてしまう生々しさ

物語は、主人公の文太（大泉洋）が高層ビルの屋上から意を決して飛び降りるところから始まる。だが、落下中にはカモメと意味深に目が合う妙な冷静さを見せ、そのまま地面に打ちつけられても血しぶきは飛ばない。そして表示される「GAME OVER」の文字によって、ようやく現実の映像ではないことがわかる。

しかし、VRゴーグルを外した文太の表情には、それが単なる“荒唐無稽な非現実”とも言い切れない悲壮感が漂う。ひょっとしたら「身を投げる」ということすらも叶えられない「夢」と言いかねない厳しい日々をすごしていたからだ。

仕事も、家族も、貯金も失ったどん底の人生。いっそ命を投げ出したい、けれどそんな勇気もない。死ねないから生き続けている。そんな文太が決して特別な存在ではないことは、彼が寝泊まりするネットカフェのブース前に置かれた、生活臭のあるキャリーケースや大袋から察せられた。

では、ゴーグルを外したその後の世界は本当に現実なのだろうか。次々と訪れる人生の転機に、文太も視聴者同様に戸惑いながら歩みを進める。なんとも羽振りの良さそうな会社「ノナマーレ」から届いた突然の面接への誘い。いち面接官だと思っていた兆（岡田将生）が社長であるという漫画的なサプライズ。そして最終面接として差し出された怪しげなカプセル……。

それが最終選考の一環だとしても、通常ならなかなか飲む勇気は出ない。だが、これで仮に命を落としたとしても自ら飛び降りるよりはマシではないか。そんな気分だったのかもしれない。覚悟を決めて飲んだ文太に告げられたのは「今日からエスパーです」という謎の言葉。そこから始まる、見知らぬ女性・四季（宮粼あおい）との“仮初の夫婦生活”だった。

無事に就職を決めたとはいえ、業務として与えられるミッションはターゲットに傘を持たせたり、目覚まし時計を進めたり、スマホ充電をゼロにするなど、どれも利益を生み出すとは思えないものばかり。そして、演技にしてはリアル過ぎる四季の“妻っぷり”にも動揺しっぱなしだ。

だが、文太の戸惑いが「それも仕事」という言葉で徐々に麻痺していく。その姿は、きっと社会人であれば多くの人が身に覚えがあるはずだ。どんなに「ありえない」という展開であっても、「仕事」と割り切った瞬間になぜか受け入れてしまう。そんな妙な生々しい思考の落とし穴にハマっていく感覚にゾクッとさせられる。

●人に触れることにためらわれる時代に、どう使いこなすか試される文太の能力

『ちょっとだけエスパー』というタイトルがついているからには、どんな能力が開花したのかが、第1話の大きな見どころだった。文太には、相手に触れると心の声が聞こえるという力が芽生えた。最初こそ面白がって人々の心を覗き見して回る文太だが、その表面上の笑顔と裏腹にネガティブな感情を抑え込んでいる人の多さに言葉を失う。その絶望を、行き交う人混みに佇む背中だけで語る大泉の演技力にも唸らされた。

時折、SNSを眺めていると日々つぶやかれるネガティブな言葉にあてられるような感覚になるが、顔の見えない誰かの投稿とは違い、目の前で生きる人がそう思っているのだと知る衝撃は大きい。そして文太自身も、その負の感情のうねりの一部だったことを実感したはずだ。この世の中に絶望していたと同時に、そんな世の中を作っていたのは自分自身だったのかもしれない、と。真実を知るのは、決して楽しいことばかりではない。「現実に目を向ける」という言葉が、いつも厳しい場面で使われるように。

一方、直接触れることができなければ発動することができないというのも、この能力の大きな難点。人に触れるというのは、相手の心に踏み込むことと等しくも感じられる。他者との距離感にアップデートを呼びかけられる時代になかなか使い所が難しそうだ。実際、文太も試しにと偶然を装ってすれ違う人々を触わりまくったが、セクハラを懸念して見ず知らずの女性に触れることを避け続けた。唯一触れることができたのは、仮初とはいえ“妻”である四季。聞こえてきたのは、本心からの愛の言葉だった。四季の妻としての言動は、「仕事」ではなかったのだ。その現実に、文太も思わず狼狽してしまう。

しかし、すかさず「ノナマーレ（non amare）」と兆から釘が刺される。その電話がかかってくるタイミングの良さに、兆には、あるいはその背後に光る樹木を思わせる神経網のような発光体に未来を予期する能力があるのではないかと思わずにはいられない。提示されてきたミッションも、予測したよりよい未来に寄せていくための指示。コツコツと小さな出来事がバタフライエフェクトのように、世界を大きく変えていく。もし、あの光る樹木が人類の叡智を集合させた人工知能で、あのカプセルが人間の未知なる能力を開花させる試薬で……と考えると、SFではありながらも、それこそ現代の技術の進歩を踏まえると“荒唐無稽な非現実”とも言い切れない。

そして、「あらゆるオカレンスにコミットするノナマーレは、顧客が満足するパーフェクトなイノベーションをクリエイトします」という企業理念が頭をよぎる。「オカレンス」とは医療分野でよく用いられる言葉で、「医療行為に関連した併発症や有害事象」を指すという。四季が文太を真実の夫と信じて疑わない姿も、もしかしたら何かのオカレンスなのだろうか。それぞれが手にした能力も。あるいは、文太が見ているこの世界そのものも……!?

何をどこまで信じていいのかわからないこのドラマにワクワクしつつも、今私たちが見ている現実も、どこまでがナチュラルな現実なのだろうかと自信がなくなりそうで、ちょっとだけ恐ろしい。フィクションが現実を追い越し、現実がフィクションのように揺らぐ時代に、野木亜紀子が紡ぐ“少し不思議”な物語は、決してAIには追いつかれない人間としての”真実”を、私たちに投げかけようとしているのではないだろうか。

（文＝佐藤結衣）